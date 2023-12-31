看好2024年股債的表現，公股銀提出配置建議，要把握好「收益高」、「價值高」與「期望高」的三高標的，具體而言，投資級債、日股，以及AI和ESG兩大題材的後市表現，皆值得期待。
在「收益高」方面，公股銀指出，目前各債種的收益率都超過10年平均值，是投資級債鎖高利的好時機。從過去經驗來看，當公債殖利率下降時，各種債券普遍都有好報酬，以投資級債來說，於殖利率超過5％時進場一年，平均累積報酬率高達6.3％，正報酬機率高達82％，顯現投資級債的高品質、高利率、及低價格優勢。
第二項投資原則為「價值高」。公股銀舉例說，日股的股價淨值比（P/B）為1.4倍，遠低於美股的4.1倍，且法人預估2024年日本東證指數的企業獲利成長約8％，獲利實力不容小覷；加上日本企業目前的現金率達57.2％，為各主要國家之冠，東京證交所為提升公司治理與股東權益，要求股價淨值比低於1倍的上市企業，提出改善帳面價值措施，預期日企將施行庫藏股買回或發放現金股利，提升股東權益，庫藏股買回力道成為提升日股續漲的動力來源。
此外，公股銀還點名「AI」和「ESG」兩大題材，為「期望高」的投資標的。AI每年可帶來3.2兆～5.4兆美元經濟價值，全球AI產值有機會出現19％的年成長率，並在2026年達到9千億美元的規模。另外，由於ESG永續經營為各國政策重點，今年以來即使行情不佳時，資金仍持續湧入ESG股票，統計全球逾千檔與ESG、永續主題相關的股票型基金，今年截至11月中旬的資金淨流量達209億美元，推升總規模來到4,162億美元，後市表現值得期待。
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