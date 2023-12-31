疫後外食餐飲市場大復甦，連鎖餐飲集團於年底掀起新一波掛牌熱潮，包括築間（7723）、全家餐飲（7708）及三商餐飲（2705）接連登錄興櫃。觀察興櫃以來最高成交價及日成交均價，登錄興櫃一般板的全家餐飲因掛牌參考價較低，分別以120.59％、84.63％的漲幅稱冠，三商餐飲則以51.65％、10.91％漲幅居次。
而登錄戰略新板的築間，因掛牌參考價最高、且該板投資人資格門檻較高，最高成交價及日成交均價漲幅分為14.06％、0.04％，但日成交均價達160.06元、勝過全家餐飲125.55元及三商餐飲100.93元，日均成交量達207張，亦超越三商餐飲114張及全家餐飲41張。而築間的日均成交量和交易均價連二周稱冠戰略新板個股，顯示築間受市場青睞。
築間與全家餐飲除既有品牌拓點展店，並皆將再創新品牌擴大市占。三商餐飲則下資8.05億元擴建中央廚房，並在2024年開始投產，預計可提升3倍產能及自製率。餐飲股三支新軍營運動能持續增強，營收續揚可期。
12月21日登錄戰略新板、明年1月2日轉興櫃的築間，自結2023年前十月合併營收48.17億元、稅後純益3.48億元，超越2022年全年的43.43億、3.11億元紀錄，每股純益8.53元。法人預期，築間2023年全年營收有望達60億元，EPS上看10元。築間2023年前11月營收52.5億元，2024年目標展店50家並啟動海外展店。法人預期，築間2024年可望爆發性成長，營收上看80億元、年增逾30％，2025年將達百億元規模。
全家餐飲2023年前10月營收已超過2022年全年營收，11月累計營收19.92億元，年增近3成，法人直指全年業績創高可期。全家餐飲董事長吳勝福看好餐飲後市，預計每年展店8至12家店，中長期將新增五至八個新品牌。
三商餐飲2023年上半年營收28.4億元，年增12.8％，毛利率37.7％，稅後淨利1.2億元，EPS 1.99元。2023年前11月累計營收52.2億元，年增10.82％，亦已超越2022年全年。
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