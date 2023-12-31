2023年全球股債市交出漂亮成績，法人也持續看多新年度的股債表現。由於2024年逾70國行大選，加上美國聯準會（Fed）降息不確定及地緣政治等變數，本報調查十大資產管理機構意見發現，三大風險左右未來一年金融市場走勢，即使股債市榮景可延續，防禦性資產不可少。
2023年不只台股基金繳出亮麗成績，境外基金同樣有好表現。據統計，截至12月28日止，金管會證期局核備的969檔境外基金，以新台幣計價平均上漲12.5％，其中，股票基金平均上揚逾14％，債券基金也上漲近9％（8.82％）。由於聯準會尚未啟動降息循環，因此，大部分資產管理機構持續看好股債後市。
然樂觀之餘，卻也擔憂非經濟變數的干擾。尤其70多個國家舉行大選，序幕將於元月台灣大選開始、並以美國大選為壓軸，包括俄羅斯、印度、巴基斯坦、墨西哥、南非、南韓、烏克蘭等多國在內，台灣投資人多關心台灣總統大選結果，全球投資人更關心美國總統大選由誰出線。富蘭克林、國泰投信及大拇哥證券投顧均認為，美國總統大選是影響金融市場的最大變數。
野村、保德信、中信、群益等投信則認為，「全球景氣下滑超乎預期、生產與供應鏈出現問題，同樣是2024年投資風險」；富達和安聯的「財政政策無法擴張或不確定性」、聯博投信的「啟動降息時點不確定、經濟走緩」同樣會讓股債市出現波瀾。
面對上述風險及變數，路博邁總結表示，新的一年投資策略應採「股債都要有、精選質優企業及標的、投資要更靈活」；聯博則認為，「多元策略與聚焦品質則是致勝關鍵」。而富達強調，「2024年固定收益將有不錯表現」；國泰投信具體建議，「上半年債可多於股；下半年若啟動降息，股可多於債」。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：