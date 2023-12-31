資產管理機構2024年資產配置

2023年全球股債市交出漂亮成績，法人也持續看多新年度的股債表現。由於2024年逾70國行大選，加上美國聯準會（Fed）降息不確定及地緣政治等變數，本報調查十大資產管理機構意見發現，三大風險左右未來一年金融市場走勢，即使股債市榮景可延續，防禦性資產不可少。

2023年不只台股基金繳出亮麗成績，境外基金同樣有好表現。據統計，截至12月28日止，金管會證期局核備的969檔境外基金，以新台幣計價平均上漲12.5％，其中，股票基金平均上揚逾14％，債券基金也上漲近9％（8.82％）。由於聯準會尚未啟動降息循環，因此，大部分資產管理機構持續看好股債後市。

然樂觀之餘，卻也擔憂非經濟變數的干擾。尤其70多個國家舉行大選，序幕將於元月台灣大選開始、並以美國大選為壓軸，包括俄羅斯、印度、巴基斯坦、墨西哥、南非、南韓、烏克蘭等多國在內，台灣投資人多關心台灣總統大選結果，全球投資人更關心美國總統大選由誰出線。富蘭克林、國泰投信及大拇哥證券投顧均認為，美國總統大選是影響金融市場的最大變數。

野村、保德信、中信、群益等投信則認為，「全球景氣下滑超乎預期、生產與供應鏈出現問題，同樣是2024年投資風險」；富達和安聯的「財政政策無法擴張或不確定性」、聯博投信的「啟動降息時點不確定、經濟走緩」同樣會讓股債市出現波瀾。

面對上述風險及變數，路博邁總結表示，新的一年投資策略應採「股債都要有、精選質優企業及標的、投資要更靈活」；聯博則認為，「多元策略與聚焦品質則是致勝關鍵」。而富達強調，「2024年固定收益將有不錯表現」；國泰投信具體建議，「上半年債可多於股；下半年若啟動降息，股可多於債」。