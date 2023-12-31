上市櫃2023年市值大增近14兆元，權王台積電一檔貢獻約3.7兆元，穩居市值成長王。整體來看，前十大增幅排名依序為聯發科、廣達、緯創、世芯-KY、日月光投控、緯穎、華碩、智邦及富邦金，主要搭上AI題材，概念股強勢吸金。

受惠資金大舉回流，帶動上市櫃2023年市值衝上62.78兆元，全年增加13.97兆元，關注年度市值增加排行榜，由AI供應鏈拿下多數席次，包括廣達、緯創、世芯-KY等人氣指標股皆榜上有名，前十名增長規模落在3.74兆元～1,591億元之間。

「權王」台積電歷經終端客戶庫存去化，拉貨動能減緩，加上外資持續拋售持股，股價一度最低來到443元，市值回落至11.48兆元。不過，隨著AI應用發酵，高速運算需求帶動先進製程貢獻度提升，挹注股價重返榮耀，全年股價大漲32.22％，漲幅更勝大盤，封關市值來到15.37兆元，追平年度高峰，期間市值增加3.74兆元，傲視上市櫃群雄。

而2023年市值成功超車鴻海，登上市值二哥的聯發科表現也不遑多讓，全年股價飆漲62.4％，市值從2022年底9,996.3億元，跌落兆元之下，其後一路攀升到1.62兆元，股價重返千元大關。

富邦投顧董事長蕭乾祥認為，AI創新應用依然會是2024年領銜上攻的重頭戲，其發展下一步焦點將由雲端走向終端，預料AI在PC滲透率會有較大幅度提升，台系供應鏈是主要受惠族群。