外資2023年強力回補台股，在美國聯準會（Fed）降息預期下，2024年可望延續加碼氣勢，加上內資表現不遑多讓，除政策作多、政府基金千億銀彈蓄勢進場，散戶螞蟻大軍布局ETF動能不墜，法人看好內外資同步發力，元月農曆年前紅包行情備受期待。
台股2023年漲勢紅不讓，市場關注多方氣勢能否延續至2024年元旦連假後，投資專家對於新年度抱持正向看法，從以往經驗來看，近十年元月上漲機率約6成，且2024年具備資金、選舉行情雙重利多加持，有望推升指數步步登高。
萬寶投顧總經理蔡明彰指出，外資29日再度買超百億元，加上政策面護盤，推升台股2023年飆漲26.83％，創近14年來最佳一年，分析其大漲原因有二，第一是大選前一年度，作多護盤企圖展現；第二為AI爆紅，推升美股走揚，反應在盤面上由台積電領航上攻，扮演指數大漲重要角色，AI相關供應鏈同步大漲。
預期2024年開春，大選行情仍將持續發酵，惟要留意選後資金動能可能開始放緩，導致大盤短線回檔整理，買盤將尋找新標的布局，相對處於低基期、低估值的航運、面板族群具表現機會。
群益投顧研究部副總裁曾炎裕表示，資金行情星火燎原，年底封關大好加上選舉效應，關注外資加碼台積電、聯發科兩大市值指標，以及AI PC檔檔都出現外資火力支援，偏多趨勢不變，而內資短線聚焦補漲股為主。
展望2024年，指數來到萬八關卡，換手壓力增加，將由轉機股、中小成長股、景氣循環股接棒續漲，研判台股選前觀望氣氛轉濃，但不妨礙資金行情全面蔓延，外資擴大買超力道，元月紅包行情可期。
凱基投顧分析，台股封關前六個交易日都收漲，跟隨美股向上，在資金與選舉行情推動下，雖然連兩周呈現量縮，但大盤均線全數上揚，續由多頭掌控局面。
就技術面來看，上周高點達17,945點，再創年度高點，仍有利2024年首周盤勢上攻，若能進一步補量走高，將更有助於台股往長多格局發展，加上選舉行情啟動，2024年初可望看到大盤搶攻萬八之上，甚至選前就可能補量挑戰歷史高點18,619點。
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