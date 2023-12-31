根據日媒批露，台積電子公司日本先進半導體製造（JASM）在日本熊本縣菊陽町興建的工廠，擬於2024年2月24日舉辦開幕儀式，預計2024年底量產，運作時的雇用人數估達1,700人，日媒估算，受惠於台積電進駐，未來十年熊本地區將產生6.9兆日圓的經濟效益。

據「熊本日日新聞」報導，位於九州熊本市熊本縣菊陽町、由台積電（TSMC）與日本索尼半導體合資的「日本先進半導體製造」（JASM）公司旗下的工廠，於2022年4月開始新建，目前大樓主結構已完工，且辦公室部分區域也在今年8月啟用。

該報導提到，台積電熊本新廠將導入12～28奈米產線，並將在明年2月24日舉行開幕儀式，並可望在2024年底量產，未來正式運作所需雇用員工約1,700名，目前該廠員工約1,400名，有250名應屆畢業生將於2024年春季加入。

該報導稱，台積電高層可望出席明年2月的開幕儀式，未來也考慮興建第二座工廠，導入更先進的製程。

而台積電的進駐可望扮演經濟的火車頭，根據日媒引述日本零售業者的估計，台積熊本新廠將帶來龐大人流及商機，粗略估算，未來十年熊本地區將因台積電的進駐，帶來6.9兆日圓的經濟效益。

日本經濟新聞報導，台積熊本新廠即將竣工之際，日本各零售業者紛紛摩拳擦掌，工廠所在地菊陽町目前人口約4.4萬人，最早以農業為中心，但因日本Sony集團負責設計及製造的半導體工廠於2001年進駐，菊陽町相關產業也變得繁榮。

2023年最後一個交易日，台積電股價力守平盤，終場收在593元，600元整數價位力有未逮，以封關日收盤價計算，台積電的總市值高達15.38兆元，年增3.7兆元，拿下台股市值成長王的桂冠。