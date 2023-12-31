富邦建設首度轉戰公辦都更案，即成功插旗台北市蛋黃中的蛋黃-SOGO復興館後側基地忠孝懷生案，最近也首度打造輕奢精裝修小豪宅「富邦藝庭」，開賣即一鳴驚人，據實價登錄15筆資訊顯示，其中12筆每坪成交單價都站上200萬元大關，最高每坪達231.9萬元，一舉坐上全台小宅「樓王」寶座。
富邦建設最新推出「富邦藝庭」，規畫地上27樓、地下5層的住宅及辦公複合建築，住宅部分共108戶，規劃25坪1房、35坪2房、42坪2房等房型，每坪平均開價230萬元，總銷金額達47億元；獨特的是，富邦首度推出精裝修小宅產品，包括天、地、壁、櫥櫃，及義大利傳奇建築師設計的知名廚具Arclinea搭配賽麗石檯面、智能窗簾、BOSCH烤箱及IH爐等，裝潢建材給好給滿，寵客無極限。
據實價登錄資訊顯示，26樓次頂樓戶每坪以231.9萬元成交，總價7,993萬元，刷新小坪數市場史上最高單價紀錄。
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