居住正義為總統大選的熱門議題之一，而受限央行豪宅限貸令、房價逐年攀升，加上危老重建政策大大降低基地門檻，房市也正產生質變、量變，百坪豪宅快速退出市場、小宅逆勢攻城略地，包括富邦、大陸、元利、潤泰、宏盛等五大A咖豪宅建商，同步朝向輕奢小宅靠攏。其中元利文山區「元利樂活莊園二期」將首度壓低到24坪；單價表現上，挾著品牌磁吸力，粉絲客紛紛買單，房價天花板可望再創新高。
央行高價住宅限貸令猶如房市緊箍咒，直接框住預售屋總價及坪數，目前台北市總價上限為7,000萬元，新北市6,000萬元，其他地區4,000萬元，貸款成數則不得超過4成。
以台北市每坪200萬元的預售新屋來說，32坪、再加2個停車位，總價就超過7,000萬元；台中市40、50坪、加2個停車位，總價也超過4,000萬元，雖然不是豪宅，但總價都動輒突破央行豪宅線，房貸成數則被壓低到4成。
不少建商在營建成本攀升、房價單價逐年走揚之際，因此紛紛改弦易轍，壓低坪數門檻，連五大豪宅建商也放低身段，加入輕奢小宅的行列。
以富邦建設來說，90年代曾推出最小9坪、最大24坪的小宅產品「小富邦」，暌違16年後，最近再度在SOGO復興館後側基地推出「富邦藝庭」，最低門檻25坪即可入手；由於品牌效益發威，粉絲客趨之若鶩，據多筆實價登錄顯示，每坪成交價已創下全台最高。
大陸建設最近在信義路四段動工興建「耑岫」，最小壓低到20坪。大陸建設表示，潛銷期反應亮眼，據悉每坪成交突破200萬元大關，最快2024年1月揭露實價，第1季公開銷售。
頂級豪宅「元利信義聯勤One Park Taipei」建商元利建設，子品牌樂樺建設新案最小規劃為23坪，最近台北市文山區「元利樂活莊園二期」指標大案，也傳出將首度規劃小宅。
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