晶華國際酒店集團董事長潘思亮表示，觀光飯店業目前最缺房務、清潔、洗碗等基層工作人員，粗估整個業界缺工數千人，建議政府針對缺工項目開放移工，並強調產業升級是人的升級，基層人力足夠，從事飯店業的台灣子弟才能從事高附加價值工作，帶動飯店產業升級。

潘思亮提醒，觀光飯店與餐旅業缺工問題，已影響整個產業正常運作，不只是生意面、而是整個管理層面，如果觀光飯店高階幹部或其他部門員工都幫忙做最基層工作，並非合理的營運模式，甚至可能造成惡性循環。唯有基層工作有足夠人力做到位，台灣子弟才能升級、做更高附加價值的經營與管理工作，產業升級應該是把大家都往上推，薪資收入跟著提升。

潘思亮語重心長表示，觀光飯店業不斷要求政府開放移工，是期望各界了解長遠、真正的問題。觀光飯店是勞力密集產業，雖然已有飯店與餐廳使用機器人服務，但機器人能舖床單嗎？機器人充其量只能算是「行銷工具」，尚無法解決產業面臨的燃眉之急並取代真正的人力，尤其是「客製化」或「個人化」服務。

潘思亮說，晶華不缺工，但他希望為產業發聲，讓從事觀光餐旅業的台灣子弟都能透過產業升級。