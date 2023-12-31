疫後觀光業大復甦，缺工的嚴重性持續擴大，整體產業的缺工問題成為本屆總統大選期間，工商團體持續反映的核心問題之一。晶華國際酒店集團董事長潘思亮為產業請命，建議政府參考日本的經濟成長政策，不要以製造業或服務業的二分法做區隔，而是進行總盤點，針對台灣特別缺工的產業和工作項目，精準估算人力需求，並精準開放移工。
潘思亮強調，日本是相當保守排外的國家，但10幾年前也不得不面對少子化、老齡化的人口危機，開放移工。台灣慢慢步上日本後塵，除了學校關閉、軍隊人力不足，各行各業也面臨缺工，這些僅是冰山一角，缺人的地雷將一個個爆開。
潘思亮表示，日本終結「經濟失落的30年」，主要靠觀光業，日本觀光業復甦可歸功於安倍晉三第二次擔任總理大臣時，體認到日本少子化、老年化造成勞動人力不足，日本經濟嚴重衰退。安倍因此盤點各行業缺工狀況，精準地針對農漁業、長照業、飯店業及餐飲業等產業工作項目，預估人力需求，引進400萬人到日本工作，其中飯店餐飲業就有上百萬海外人力挹注，補齊人力缺口。
潘思亮強調，日本觀光業成為經濟成長最大的推手，就是因為過去10年有上百萬移工投入觀光產業，其餘300萬移工分布在各行各業。日本的做法是，申請至該國學習日文，即開放五年的實習簽證，五年之後沒有不良紀錄，就可以拿到永久居留權，還能帶全家一起定居日本。
潘思亮指出，2018、2019年日本每三家結束營業的企業，就有兩家是因「找不到人」，並非經營不善。而台灣現今有很多知名、預約困難的米其林餐廳，只開放晚間餐期、且一周只營業五天，主要原因也是人手不足，無法排班。台北晶華酒店粵菜餐廳晶華軒目前也因招募不易，只能用有限人力分配工作，同時擔心服務不到位，無法將訂席接滿。
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