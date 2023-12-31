電子大廠年終尾牙本周起陸續登場。2024開年第一周，兩大品牌廠技嘉和華碩分別於1月3日、4日接連舉行。兩家業者在2023年度皆入列AI概念受惠股，其中技嘉受惠高階AI伺服器，股價、市值飆漲；華碩積極搶布AI伺服器之際，於PC主力事業鎖定AI PC展開戰線。兩台廠在新的一年如何部署、爭取AI商機大餅，為市場矚目的焦點。
技嘉去年恢復實體尾牙活動，進口車、加碼獎金樣樣沒少。今年因整體產業市況動能不若預期，技嘉仍在主板、顯卡等消費性事業維穩步調，同時旗下伺服器商用事業子公司技鋼，緊抓AI伺服器需求商機、扮演關鍵支撐力道，為全年度營收寫下提前突破1,240億元、超越過往各年度表現的成績。
技嘉董事長葉培城及總經理李宜泰針對AI伺服器領域搶得的先機，以及既有的競爭優勢表示樂觀，尤其手上訂單需求能見度明朗，後市營運動能可期，端看目前供貨緊俏的AI GPU何時緩解。技嘉已表態2024年除伺服器領域外，AI PC也不會缺席，市場關注以往營運規模有限的筆電業務，能否在AI帶動的換機潮下順勢擴大，補強板卡之外，在電競及消費性電子產品的版圖。
華碩2022年受高庫存拖累，全年獲利年減67％，尾牙停辦改為全體員工每人發1萬元福利金，另舉辦歲末摸彩活動。但今年庫存調節告終、內部組織重整，營運返回成長正軌，尤其獲利較去年同期大幅回升，讓這場睽違三年後、再度舉行的實體尾牙，受到員工高度期待。
雖整體PC市況復甦步伐仍緩慢，華碩仍看好電競市場需求未退、AI PC的問世可望為市場帶來活水，加上近年加速擴展動能的伺服器業務，成功搶進AI伺服器大餅，內部對來年的PC核心事業、板卡及伺服器的OP開放事業群，皆訂下積極成長目標。使得董事長施崇棠歲末聯歡晚會上，對華碩如何再造巔峰、拓新局策略的談話內容備受關注。
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