總統大選電視辯論會聚焦兩岸議題

總統大選唯一一場候選人電視辯論會30日登場，三位候選人政見聚焦在兩岸議題，並就中華民國憲法的認同各自提出主張及論述。國民黨候選人侯友宜強調捍衛中華民國、反對一國兩制，不應抹黑92共識；民進黨候選人賴清德稱他是三組候選人中風險最低者，主張和平穩定發展、繼續走蔡政府的外交路線。至於民眾黨候選人柯文哲則提出台灣自主、兩岸和平的說法，並表示將遵守中華民國憲法。

侯友宜指出，台灣的前途是由2,300萬人決定，他參選核心價值是和平尊嚴、公平正義、清廉勤政，要照顧中華民國青天白日、台灣民主自由。他說，中華民國憲法已刻在心裡，捍衛中華民國的心永不改變。

兩岸方面，侯友宜表示將走台灣「中間路線」，具體內容包括：第一、反台獨，第二、堅守民主自由制度，反對一國兩制。他還說，民進黨執政下，兩岸不溝通、不對話、不交流，導致台海兵凶戰危，戰機屢次逼近，台灣兵役得延長為一年，甚至成了全世界公認最危險的地方。

為降低台海風險，侯友宜主張加強國防軍備、提升自我防衛能力，以嚇阻實力確保和平；與此同時，也將展開雙邊交流，從最低位民間團體、宗教文化開啟互動，取得信任後才有官方對話，在92共識「雙邊互不承認主權、互不否認治權」的條件及中華民國憲法下，與大陸進行交流。

侯並強調，92共識不是一國兩制，過去所有共識都是在中華民國憲法與兩岸人民關係條例基本架構下來達成，不應將92共識抹黑操作。

此外，侯、柯一致批評賴清德不願放棄台獨、卻又不敢面對。侯說，賴把兩岸政策說得模糊，說要跟習近平喝珍珠奶茶，像在開玩笑；柯則猛攻賴自稱是務實的台獨工作者，到了選舉卻又不提台獨，騙取選票。

柯文哲指出，台灣自主、兩岸和平，是處理兩岸關係的基本原則。台灣要有足夠的防衛力量，不能將國家前途寄託在他人的善意；而兩岸問題，不只是台灣海峽，而是太平洋兩岸，必須在中美對抗的國際架構下，找尋台灣立足的平衡點。

賴清德則表示，憲法是人民權利的保障書，可用於團結國人，但不見得能解決兩岸問題，若把中華民國當作是兩岸的護國神山，恐會帶給台灣災難。台灣已從專制走向民主，不能走回頭路，未來會凝聚台灣共識，走出團結的路，既能保護國家，也能發展經濟。（相關新聞見A3）