那斯達克指數走勢

AI狂潮席捲全球下，2023全年美股風光封關，其中科技股雲集的那斯達克指數2023年勁升逾43％、費城半導體指數更飆漲65％。以個股來看，AI界的當紅炸子雞輝達和超微漲勢最強，股價分別暴漲近240％和130％。

在AI概念股領軍下，費半指數2023年飆揚65％，創下2009年來最佳表現，當年指數漲幅高達70％。輝達更是費半30檔成分股的最大贏家，AI晶片需求帶動輝達營收出現爆炸性成長，全年股價翻漲3倍（漲幅238.9％），並成為首家進入市值兆美元俱樂部的晶片公司。AI晶片大廠超微的表現亦不俗，全年大漲127.6％。

在美國「科技七雄」帶動下，那斯達克指數全年勁升43.4％，創下2020年來最大漲幅；標普500指數年漲24％，道瓊工業指數全年攀升13.7％。

儘管美股三大指數在2023年最後一個交易日都收黑，但周線、月線和季線全面收紅。道指29日收盤微降0.05％，報37,689.54點；標指下跌0.28％至4,769.83點，距離2022年1月3日的歷史高點4,796.56點不到1％。那指收低0.56％，報15,011.35點。

三大指數寫下周線連九紅紀錄，為標指2004年1月以來最長漲勢，也是道指和那指2019年初以來最長漲勢。

2023年可謂動盪的一年，春季美國爆發地區銀行危機、AI帶領股市強勁反彈、以哈戰爭和地緣政治衝突影響石油供給、投資人持續憂心高利率讓美國經濟跌入衰退，所幸年末聯準會（Fed）釋出鴿派訊息，為2024年降息注入希望，刺激12月股市強彈。

至於其他資產，油價全年下挫10％，為2020年來首見。金價累計揚升13％，創下2020年來最大年度漲幅，2023年現貨金價收在2,062.98美元。美元指數全年挫低逾2％，此為3年來最差表現。美國10年期公債殖利率經歷一年的高低起伏，年末又回到原點，收在3.88％。（相關新聞見A5）