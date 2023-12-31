15檔四多匯聚股

多頭列車續航，台股漲升行情不斷，投資專家認為，盤面上攻氣焰有望延續至農曆過年前，進一步篩選三大法人12月強勢買超、持股占比衝上年度新高、KD指標正向、股價沿5日線走揚，匯聚四大多方訊號的15檔個股，包括中信金、台積電等後市可期。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕表示，國發會公布11月景氣燈號轉為黃藍燈，綜合判斷分數20分創去年9月以來新高。11月出口、批發業營業額轉正成長，加上零售及餐飲業熱絡，顯示景氣持續好轉，主要機構預測2024年台灣GDP成長率逾3％，在資金持續挹注下，法人重點加碼股將是市場關注重心。

據統計，獲三大法人年底「趕進度」，12月強力買進、持股占比達到年度新高，展現吸金動能，且KD指標正向、股價沿5日線走揚的個股，包括中信金、台積電、華邦電、元大金、日月光投控、台化、華碩、台肥、國建、安國、嘉澤、南港、新普、富旺、大立光等15檔，有望凝聚多方共識，延續上攻走勢。

華南投顧董事長儲祥生認為，外資近四年賣超台股總金額達2.2兆元，2023年轉為加碼約2,753億元，預期美元指數持續偏弱，後續若再有2～3成回流台股，將大舉吸納個股籌碼，量價表現樂觀。

華邦電受惠2024年半導體產業將擺脫庫存包袱，存貨不再是問題，若維持2023年需求，整體產業市況將會向上成長。整體而言，2023年第四季雖旺季不旺，但隨著上游原廠持續減產，DRAM、NAND Flash合約價均可望開始止跌反彈。

南港瞄準電動車市場發展商機，全新電動車專用胎 AS-3EV上市，法人看好，公司除了持續爭取電動車胎商機外，新一代SUV產品預計明年上市，有利營運動能，外資12月以來積極買超4,680張，三大法人合計持股占比達8.88％，創年度新高。

光學鏡頭指標大立光11月營收67.9億元，月增7％、年增30％，主要受惠美系及陸系客戶手機新品出貨，以及主鏡頭畫素及長焦鏡頭升級，市場預估第四季營收將有季增10％空間，且2024年高階機種導入潛望式鏡頭比重提高，有助營運向上。

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