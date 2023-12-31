AI效益外擴，2024年AI PC受惠疫後3年進入大換機潮，財信傳媒董事長謝金河表示，緯創在90元附近盤整已久，隨大力整頓非核心事業告段落，有機會和英業達、神達一起捲土重來，他並預估華碩1年可再度賺進近6個股本，股息追齊2021年的42元，逐步步向坦途。

謝金河在最新一期《先探》指出，美中角力是未來世界的主軸，美中差距多大？可從科技股的實力看出端倪。把中國大市值的企業拿出來看，騰訊在遊戲管制中受到重挫，市值剩下3649億美元，阿里巴巴與拼多多在12/26市值以1929億美元打成平手，美團614億美元，然後是網易581億美元，小米461億美元，京東438億美元，百度400億美元。

把8家中國最有競爭力的科技企業加起來，市值還抵不過1家Nvidia，代表是科技創新主導世界未來的新時代，掌控科技創新力量的企業贏者全拿。

謝金河指出，這是1個贏家通吃的不對稱時代，2024年看台股的高度，也要從這個角度出發，美國科技7雄主導世界創新的未來，因此，台股2024年的高度將由台積電、聯發科決定，2023年11月台灣出口出現1個亮點，資通訊出口值93.7億美元，比2022年同期成長74.1％，預告經過1年多的庫存去化調整，台灣的資通訊產業可能領航台灣產業。

2023年是伺服器大放異彩的年代，很多檔PC相關個股寫下歷史或近期新高，像廣達的282元、光寶的174.5元、緯創161.5元、緯穎的2145元、技嘉382.5元、華碩到496元、勤誠到285元、英業達到73.5元，營邦則到642元。

AI PC崛起，華碩、仁寶、宏碁成為新核心

5月的這一波拉升，是台股2023年最亮眼的一段大行情，伺服器大放異彩，到了2024年PC可能會在疫情衝擊後3年進入大換機潮，AI PC會成為新的主戰場。

這次華碩漲到494.5元率先創新高，代表AI PC的新時代到來，跟著華碩一起創新高的有宏碁拉升到54.8元，還有仁寶的40.85元，從這個角度來看，AI PC崛起，華碩、仁寶、宏碁成了新的核心。

如果再往周邊擴散，英業達、神達可能都有角色，另外前一波帶領AI伺服器大漲的緯創，在90元附近盤整很久，這2年大力整頓非核心事業，在AI的布局愈來愈聚焦，這次從161.5元折返在低檔調整一段時間，有捲土重來機會。

甚至和主機板相關的產業也在穩步推進，技嘉拉升到382.5元，微星發動漲勢，股價跨越200元，前3季EPS8.04元，超過技嘉的5.34元，股價有落後補漲效益，華擎也步步走高。

他也指出，這1波華碩率先創新高，主要有幾個原因，一是資本額只有74.28億元，2021年曾經配出42元高股息，2023年第3季EPS14.94元，如果重返榮景，未來要挑戰2021年的EPS59.98元不是那麼困難，經過庫存去化調整，華碩似乎步向坦途。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。