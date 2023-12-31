AI效益外擴，2024年AI PC受惠疫後3年進入大換機潮，財信傳媒董事長謝金河表示，緯創在90元附近盤整已久，隨大力整頓非核心事業告段落，有機會和英業達、神達一起捲土重來，他並預估華碩1年可再度賺進近6個股本，股息追齊2021年的42元，逐步步向坦途。
謝金河在最新一期《先探》指出，美中角力是未來世界的主軸，美中差距多大？可從科技股的實力看出端倪。把中國大市值的企業拿出來看，騰訊在遊戲管制中受到重挫，市值剩下3649億美元，阿里巴巴與拼多多在12/26市值以1929億美元打成平手，美團614億美元，然後是網易581億美元，小米461億美元，京東438億美元，百度400億美元。
把8家中國最有競爭力的科技企業加起來，市值還抵不過1家Nvidia，代表是科技創新主導世界未來的新時代，掌控科技創新力量的企業贏者全拿。
謝金河指出，這是1個贏家通吃的不對稱時代，2024年看台股的高度，也要從這個角度出發，美國科技7雄主導世界創新的未來，因此，台股2024年的高度將由台積電、聯發科決定，2023年11月台灣出口出現1個亮點，資通訊出口值93.7億美元，比2022年同期成長74.1％，預告經過1年多的庫存去化調整，台灣的資通訊產業可能領航台灣產業。
2023年是伺服器大放異彩的年代，很多檔PC相關個股寫下歷史或近期新高，像廣達的282元、光寶的174.5元、緯創161.5元、緯穎的2145元、技嘉382.5元、華碩到496元、勤誠到285元、英業達到73.5元，營邦則到642元。
AI PC崛起，華碩、仁寶、宏碁成為新核心
5月的這一波拉升，是台股2023年最亮眼的一段大行情，伺服器大放異彩，到了2024年PC可能會在疫情衝擊後3年進入大換機潮，AI PC會成為新的主戰場。
這次華碩漲到494.5元率先創新高，代表AI PC的新時代到來，跟著華碩一起創新高的有宏碁拉升到54.8元，還有仁寶的40.85元，從這個角度來看，AI PC崛起，華碩、仁寶、宏碁成了新的核心。
如果再往周邊擴散，英業達、神達可能都有角色，另外前一波帶領AI伺服器大漲的緯創，在90元附近盤整很久，這2年大力整頓非核心事業，在AI的布局愈來愈聚焦，這次從161.5元折返在低檔調整一段時間，有捲土重來機會。
甚至和主機板相關的產業也在穩步推進，技嘉拉升到382.5元，微星發動漲勢，股價跨越200元，前3季EPS8.04元，超過技嘉的5.34元，股價有落後補漲效益，華擎也步步走高。
他也指出，這1波華碩率先創新高，主要有幾個原因，一是資本額只有74.28億元，2021年曾經配出42元高股息，2023年第3季EPS14.94元，如果重返榮景，未來要挑戰2021年的EPS59.98元不是那麼困難，經過庫存去化調整，華碩似乎步向坦途。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：