1名育有2名子女的40歲男網友，彙總發表個人2023年的投資成績單，透露自己專職投資才2年，4年資產從不到千萬，到破億達1.22億元，且今年沒買AI或重電等飆股，只靠重押上洋、兆聯、汎德永業、寶陞等4檔，就豪賺5千萬元，但也坦承買入長榮權證、新光R1套利慘賠是2大敗筆，但因其操作績效驚人，引發網友討論炸鍋。
原PO在PTT股版發文表示，發文動機除了是小小虛榮心，也想從交易紀錄檢討反省，更警惕自己未來選股時，全面思考風險，並留下一定現金，避免毀滅性打擊，也提醒自己生活品質不要提升太快，避免逆風時痛苦加倍。
他進一步透露，2022年底淨金融資產約7638萬元，2023年底已來到1億2228萬元，雖然沒有買到任何AI、重電股等熱門股，但報酬率60.09%，獲利金額4590萬元，若把包含換車、孝親費等生活開支450萬元加回去，報酬率可達65.9%，絕對獲利5040萬元。
原PO不忘幽默表示，要網友不要寫信借錢，表示家中資產9成都在老婆小孩名下，謙稱自己只是個家裡的打工仔。
該網友自承，從2020年疫情開始操作股票，當時投資金額不到千萬，今年終於站穩9位數，操作方面，主要靠4檔股票賺錢，其中上洋、兆聯貢獻逾千萬，持股比重超過8成， 9成獲利都是這2檔貢獻。
至於汎德永業則是生活選股，挑車時發現就一路漲上去；寶陞是主打美國連鎖概念股，雖漲幅輸給八方雲集，但趁轉上櫃高點時獲利了結，與汎德永業同樣貢獻逾百萬元獲利。
不過，耐心跟克制貪心等心性部分尚待精進，尤其得減少錯誤，他舉出2個失敗經驗，其中曾買長榮認售權證慘賠270萬元，約佔當時資產3%左右，或許當時應該反向買認購權證或期貨對沖避險，以減少損失，但也坦承準備不足，發誓不再碰權證。
其次是新光R1的清算案，原PO表示在沒搞清楚稅制下，只看清算價就覺得有套利空間，腦衝買了600張，最後發現要扣稅，1周賠掉40萬元，他也歸納自己賠錢的最大原因，就是手賤。
因為當時上洋、汎德永業獲利了結，現金太多卻一時找不到看得懂又能重押的標的，乾脆甚麼都買一點，分散打又急著買，導致賠錢出場。
此外，他還透露，自己正在思考是否該繼續待在現階段的舒適圈，畢竟目前的投資屬性，就是業餘投資，1周頂多花15小時研究股票，打電動或處理家務時間都比股票多，算是個人手工業玩法。
未來他還想追求效率，考慮將公司化、專業化，請工程師把選股策略或想看的數字寫成系統，雜事交給程式或助理，多參加法說會或投資研討會，認識更多人並交流想法，增加有把握的標的數量，並減少買賣股票因數量規模造成的摩擦跟等待期，讓獲利極大化。
發文一出，PTT股版全網炸鍋，網友紛喊大神、神人，還有人呼簡直是冷門股王，好奇是否是創投出身，因為標的都是創投圈近期在追的標的；但也有人質疑是倖存者偏差，「每個都很神那誰賠錢」、「贏的部分都是我的錢，淚奔~」，或認為「4年從千萬變億，太鬼了吧」。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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