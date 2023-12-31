房地合一稅105年1月1日上路，主要是針對房市短期交易課以重稅，希望抑制炒作不動產。不過你知道嗎？為了保障自住者，財政部有「房地合一稅的自用優惠」，如果因為不熟悉法律條文，少了一個動作，不但賣房子時繳交的稅金爆增6倍，甚至連重購退稅也不適用。理財專家「R姊財富方舟」廖嘉紅表示，時間無法回頭，賣屋、換屋的規劃，要從登記那一刻開始。

廖嘉紅舉實際例子，林爸爸前2年過世，因為媽媽早已不在，於是105年買的房子由林先生和哥哥共同繼承。今年因為哥哥結婚生小孩想要換屋，2人商量後，把繼承的房屋出售後平分。但因為爸爸的房屋是105年1月1日後購買的，適用房地合一稅，申報時才發現事情大條了。

因為少一個關鍵因素，導致林先生無法使用「房地合一稅的自用優惠」，因此他必須繳交的稅金竟是哥哥的6倍。

要符合「房地合一稅的自用優惠」，必須同時符合3個條件：

1、售屋個人或配偶、未成年子女辦竣戶籍登記、持有並居住於該房屋連續滿6年。

2、交易前6年內，無出租、供營業或執行業務使用。

3、個人與其配偶及未成年子女於交易前6年內未曾適用本款規定。

廖嘉紅說，因為哥哥一直和爸爸住在一起，所以戶籍設在出售的繼承屋，而林先生因在外地工作、結婚後戶籍移到外地，所以哥哥符合「房地合一稅的自用優惠」，而他無法適用。

能否適用「房地合一稅的自用優惠」稅率差多少呢？廖嘉紅說，根據個人房地2.0規定，持有房地期間在1年以內者，稅率為45%；持有房地期間超過2年未逾5年者，稅率為35%；持有期間超過5年未逾10年者，稅率為20%；持有期間超過10年，稅率為15%。持有期間越短，出售時稅率越高。

如果符合「房地合一稅的自用優惠」，交易獲利可以扣除400萬的免稅額，超過部分再以稅率10%計。你發現了嗎？當符合自住優惠，房地合一稅可以大幅降低。

那麼，為何兄弟兩個人的稅金相差6倍？廖嘉紅說，自用住宅400萬的免稅額是一個權狀共有的額度，因為是2個人共有，所以免稅額除以2，哥哥的免稅額為200萬，林先生卻因為戶籍條件不符，沒有免稅額。

這間房子出售獲利600萬元，林先生和哥哥各300萬。哥哥符合自用可減200萬元免稅額，獲利300萬扣掉免稅額200萬，獲利100萬元再以10%稅率計算，稅額為10萬元。

林先生因無法適用自用住宅優惠，從爸爸取得共持有滿6年後出售，獲利300萬元稅率20％，稅額為60萬元，是自用稅額的6倍。

廖嘉紅說，同樣設戶籍滿6年，卻因沒設戶籍，只差一個動作，房地合一稅多6倍。

但你以為慘劇只到這裡嗎？並沒有。哥哥換屋之後，可以重購退稅，林先生也不適用。房地合一稅對短期交易課以重稅，但對自住客卻是大開「重購退稅」的友善大門，只要是自住換屋，舉凡符合自住條件，還可按比例或全部退稅，稅金全免！

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