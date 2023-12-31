謹慎、有紀律的投入，股市可以成為圓夢的孵化器。有網友分享00878的存股歷程；原Po透露，原本打死不投資股票，但發現以現有投資方式要提早財富自由有困難，因此2022年9月開始投入00878，2023年初更進階搭配00713、0056自組月月配；他雀躍表示，隨著00878股息入帳，2023年股息收益72.7萬，盼能在5年後月領12萬股息和老婆提早退休，共同完成100件人生清單。
有網友在臉書社團「00878 國泰永續高股息ETF討論區」發文，分享他的存股經歷。原Po表示，今年45歲，從去年9月才開始存股，早年他跟老婆的資產都是放在定存、長期儲蓄型保單、外幣投資保單，在44歲之前的想法是「打死不會去投資股票」，直到去年開始有了提前退休的想法，開始檢視自己的資產才發現，如果按照現有的投資方式，要達到提早財富自由很困難。
於是，原Po開始做功課，他透露，原本要買金融股當成存股標的，但後來經同事建議，和老婆取得共識，決定改買ETF；原Po表示，最早的規畫是全部投入00878，從2022年9月開始大量買進，把手上現金及陸續到期的定存先投入，後續保單到期後就解約投入，並且每月股息再加上薪水收入再投入，在2022年底前，把大約6成資金都買入00878建倉。
但在今年年初時，原Po採行新的規畫，決定自組月月配，於是他停止買入00878，改投入00713建倉，並且等待1、4、7、10月好的高股息ETF標的；到年中時，0056宣佈改季配，他立刻就決定買進0056；因此，他目前自組的月月配就是「00878+00713+0056」。
原Po說，目前每月股息加上薪資在投入金額約11萬到12萬之間，每年公司的分紅獎金、配息、年終獎金也會一併投入，計畫是5年後，也就是50歲時，能月領約12萬的股息，和老婆一起提早退休；另外，退休後繼續跟著職業工會繳勞保，等到60歲後估算兩人可以再月領各領2萬元的勞退金。
原Po也提到，他的想法是退而不休，夫妻兩人已經開始建立退休後要完成的100件事情的清單，第1件事就是徒步環島，這也成為他們現在共同的話題，總是規畫著要完成事情。
他也提醒同樣走在存股這條道路上的人，存股心態很重要，初期也會看庫存損益，看到帳面獲利200萬了想賣出，或是看到收益200萬跌到100萬，會後悔怎麼不先賣了賺一波，又或是看到其他ETF配息好想換標的，但還好都自行克服了；他表示，當克服了這些迷失及誘惑，回歸存股的初心，就會離成功更進一步了，如果問他有沒有後悔，只能說後悔沒有早10年20年把錢投入股市，不然可能能更早退休。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：