謹慎、有紀律的投入，股市可以成為圓夢的孵化器。有網友分享00878的存股歷程；原Po透露，原本打死不投資股票，但發現以現有投資方式要提早財富自由有困難，因此2022年9月開始投入00878，2023年初更進階搭配00713、0056自組月月配；他雀躍表示，隨著00878股息入帳，2023年股息收益72.7萬，盼能在5年後月領12萬股息和老婆提早退休，共同完成100件人生清單。

有網友在臉書社團「00878 國泰永續高股息ETF討論區」發文，分享他的存股經歷。原Po表示，今年45歲，從去年9月才開始存股，早年他跟老婆的資產都是放在定存、長期儲蓄型保單、外幣投資保單，在44歲之前的想法是「打死不會去投資股票」，直到去年開始有了提前退休的想法，開始檢視自己的資產才發現，如果按照現有的投資方式，要達到提早財富自由很困難。

於是，原Po開始做功課，他透露，原本要買金融股當成存股標的，但後來經同事建議，和老婆取得共識，決定改買ETF；原Po表示，最早的規畫是全部投入00878，從2022年9月開始大量買進，把手上現金及陸續到期的定存先投入，後續保單到期後就解約投入，並且每月股息再加上薪水收入再投入，在2022年底前，把大約6成資金都買入00878建倉。

但在今年年初時，原Po採行新的規畫，決定自組月月配，於是他停止買入00878，改投入00713建倉，並且等待1、4、7、10月好的高股息ETF標的；到年中時，0056宣佈改季配，他立刻就決定買進0056；因此，他目前自組的月月配就是「00878+00713+0056」。

原Po說，目前每月股息加上薪資在投入金額約11萬到12萬之間，每年公司的分紅獎金、配息、年終獎金也會一併投入，計畫是5年後，也就是50歲時，能月領約12萬的股息，和老婆一起提早退休；另外，退休後繼續跟著職業工會繳勞保，等到60歲後估算兩人可以再月領各領2萬元的勞退金。

原Po也提到，他的想法是退而不休，夫妻兩人已經開始建立退休後要完成的100件事情的清單，第1件事就是徒步環島，這也成為他們現在共同的話題，總是規畫著要完成事情。

他也提醒同樣走在存股這條道路上的人，存股心態很重要，初期也會看庫存損益，看到帳面獲利200萬了想賣出，或是看到收益200萬跌到100萬，會後悔怎麼不先賣了賺一波，又或是看到其他ETF配息好想換標的，但還好都自行克服了；他表示，當克服了這些迷失及誘惑，回歸存股的初心，就會離成功更進一步了，如果問他有沒有後悔，只能說後悔沒有早10年20年把錢投入股市，不然可能能更早退休。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。