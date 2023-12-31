退休存股天菜有3檔ETF，分別是債券龍頭元大美債20年（00679B）、債券二哥中信高評級公司債（00772B）和百萬人氣王國泰永續高股息（00878），有年過70長輩趁債市空頭，解部分定存抄底，並在00878因AI暴漲時出清，全轉進月配息的00772B，仍保留2年生活費，即使帳面虧13萬，也有底氣耐心等降息，理財達人「存股方程式」表示，5大原因存債比存股穩，只要降息3碼就能恢復正報酬。

「存股方程式」版主在臉書粉專表示，2022年底一位長輩因為有一筆閒置退休金，想挪一部分做投資，以避免坐吃山空，徵詢版主意見。長輩已年過七十，因此版主建議保本與現金流為首要，報酬率多寡則是其次。

約2022年10月、11月，在版主建議之下，長輩先後買進元大美債20年（00679B）、中信高評級公司債（00772B）、國泰永續高股息（00878）。2023年7月、8月，因為AI股帶動00878大漲，長輩想賣出00878，版主認為時機不錯，於是建議長輩賣出00878轉進00772B，穩定領取債息，隨後長輩再加碼拿出一部分老本增持00772B。

孰料，2023年因為美國聯準會（Fed）不停升息，債券市場碰上近10幾年最大的空頭，價格跌不停。版主估計，長輩持有的00679B與00772B，帳面虧損合計應已達到13萬左右。

債息不同於股息，股息會因為企業獲利多寡而增減，債息相對非常穩定

面對債券空頭與帳面虧損，長輩略顯焦慮。於是版主給了長輩幾點想法：

1. 持有00679B與00772B，相當於成為美國政府與全球200多家優質企業的債權人。美國政府垮台機率高嗎？全球200多家優質企業倒閉機率高嗎？答案很明顯，機率非常低。

2. 債息不同於股息，股息會因為企業獲利多寡而增減，債息相對是非常穩定的。持有00679B與00772B就是為了穩定的債息、穩定的現金流，只要債息穩定發放，就不用過度擔心。

3. 長輩當前的未實現虧損，相當於2年多的債息總和，只要股價不持續破底，2年多就能彌補虧損。

4. 利率不會升不停，也不可能永遠維持高利率，不利經濟發展；降息循環總會到來，耐心等待，債券價格總會回升。尤其長輩的債券平均成本其實不高，估計降息幅度只要達到3碼，帳面大概就會翻為正報酬。事實上，只要聯準會確定停止升息，債券就會逐步走高，不需等到降息開始。

5. 長輩還有足供2年以上生活所需的現金，不用賣債求現，實不必過度驚慌。

離開職場後，最好準備2年以上生活預備金，才不會在熊市時胡亂加碼或停損

聽完版主的看法之後，已退休的七旬長輩寬心不少，每月安穩領取債息。最重要的是，長輩有採納版主建議，原本2023年8月長輩想解掉全部定存all in（全押）00772B，版主力勸一定要持有現金，長輩才打消念頭。幸好長輩沒有堅持解定存all in債券，如今這筆定存，就是長輩依舊能輕鬆面對未實現虧損的強力後盾。

不論股市或債市都是深不可測，今年債市跌幅之大，確實罕見。現金雖然是最沒效率的資產，但卻是面對熊市的定心丸，無論如何都要備有現金。離開職場後，最好能準備2年以上的生活預備金，才不會在熊市來臨時心慌意亂、胡亂加碼或停損。

2023年債市的詭譎，再次驗證了金融市場的不可預測性，唯有做好資產配置，股票、債券、現金都必須持有，才能抵禦市場的不可預測性。與其胡亂預測股票或債券的漲跌，不如專注優化資產組合。

當前不少投資人抄底債券，是為了賺取降息之後的價差。論價差，股票仍舊優於債券。一旦降息開始，市場資金增多，股票勢必也會受惠，尤其對於利率非常敏感的科技股，也有可能迎來一波多頭走勢。債券的主要功能，在於降低資產波動與提供穩定現金流，不可畫錯重點。

美國財政部表示將減少公債標售，加上聯準會的鴿派言論，升息循環或已接近尾聲，於是近日債券價格大漲走高，股票也大漲同慶。至於何時開始降息，聯準會始終不願鬆口說明。

對債券有興趣的版友，可以酌量布局，但出發點是為了完善資產組合，不該為了抄底賺價差，價差應視為額外報酬。至於各式『債券正二』的期貨型產品，版主興趣缺缺。今年難以捉摸的債市，又讓版主學到寶貴的經驗，詭譎的市場就是最佳良師。

※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。