退休存股天菜有3檔ETF，分別是債券龍頭元大美債20年（00679B）、債券二哥中信高評級公司債（00772B）和百萬人氣王國泰永續高股息（00878），有年過70長輩趁債市空頭，解部分定存抄底，並在00878因AI暴漲時出清，全轉進月配息的00772B，仍保留2年生活費，即使帳面虧13萬，也有底氣耐心等降息，理財達人「存股方程式」表示，5大原因存債比存股穩，只要降息3碼就能恢復正報酬。
「存股方程式」版主在臉書粉專表示，2022年底一位長輩因為有一筆閒置退休金，想挪一部分做投資，以避免坐吃山空，徵詢版主意見。長輩已年過七十，因此版主建議保本與現金流為首要，報酬率多寡則是其次。
約2022年10月、11月，在版主建議之下，長輩先後買進元大美債20年（00679B）、中信高評級公司債（00772B）、國泰永續高股息（00878）。2023年7月、8月，因為AI股帶動00878大漲，長輩想賣出00878，版主認為時機不錯，於是建議長輩賣出00878轉進00772B，穩定領取債息，隨後長輩再加碼拿出一部分老本增持00772B。
孰料，2023年因為美國聯準會（Fed）不停升息，債券市場碰上近10幾年最大的空頭，價格跌不停。版主估計，長輩持有的00679B與00772B，帳面虧損合計應已達到13萬左右。
債息不同於股息，股息會因為企業獲利多寡而增減，債息相對非常穩定
面對債券空頭與帳面虧損，長輩略顯焦慮。於是版主給了長輩幾點想法：
1. 持有00679B與00772B，相當於成為美國政府與全球200多家優質企業的債權人。美國政府垮台機率高嗎？全球200多家優質企業倒閉機率高嗎？答案很明顯，機率非常低。
2. 債息不同於股息，股息會因為企業獲利多寡而增減，債息相對是非常穩定的。持有00679B與00772B就是為了穩定的債息、穩定的現金流，只要債息穩定發放，就不用過度擔心。
3. 長輩當前的未實現虧損，相當於2年多的債息總和，只要股價不持續破底，2年多就能彌補虧損。
4. 利率不會升不停，也不可能永遠維持高利率，不利經濟發展；降息循環總會到來，耐心等待，債券價格總會回升。尤其長輩的債券平均成本其實不高，估計降息幅度只要達到3碼，帳面大概就會翻為正報酬。事實上，只要聯準會確定停止升息，債券就會逐步走高，不需等到降息開始。
5. 長輩還有足供2年以上生活所需的現金，不用賣債求現，實不必過度驚慌。
離開職場後，最好準備2年以上生活預備金，才不會在熊市時胡亂加碼或停損
聽完版主的看法之後，已退休的七旬長輩寬心不少，每月安穩領取債息。最重要的是，長輩有採納版主建議，原本2023年8月長輩想解掉全部定存all in（全押）00772B，版主力勸一定要持有現金，長輩才打消念頭。幸好長輩沒有堅持解定存all in債券，如今這筆定存，就是長輩依舊能輕鬆面對未實現虧損的強力後盾。
不論股市或債市都是深不可測，今年債市跌幅之大，確實罕見。現金雖然是最沒效率的資產，但卻是面對熊市的定心丸，無論如何都要備有現金。離開職場後，最好能準備2年以上的生活預備金，才不會在熊市來臨時心慌意亂、胡亂加碼或停損。
2023年債市的詭譎，再次驗證了金融市場的不可預測性，唯有做好資產配置，股票、債券、現金都必須持有，才能抵禦市場的不可預測性。與其胡亂預測股票或債券的漲跌，不如專注優化資產組合。
當前不少投資人抄底債券，是為了賺取降息之後的價差。論價差，股票仍舊優於債券。一旦降息開始，市場資金增多，股票勢必也會受惠，尤其對於利率非常敏感的科技股，也有可能迎來一波多頭走勢。債券的主要功能，在於降低資產波動與提供穩定現金流，不可畫錯重點。
美國財政部表示將減少公債標售，加上聯準會的鴿派言論，升息循環或已接近尾聲，於是近日債券價格大漲走高，股票也大漲同慶。至於何時開始降息，聯準會始終不願鬆口說明。
對債券有興趣的版友，可以酌量布局，但出發點是為了完善資產組合，不該為了抄底賺價差，價差應視為額外報酬。至於各式『債券正二』的期貨型產品，版主興趣缺缺。今年難以捉摸的債市，又讓版主學到寶貴的經驗，詭譎的市場就是最佳良師。
※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：