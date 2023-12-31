勞保局長年大力宣導勞保年金按月領，甚至洗腦民眾提早領要打折，每早1年就少4%，但真的提早領就比較吃虧嗎？答案竟是否定的，達人試算請領至國人平均餘命80歲止，65歲正常領只比63歲多5萬元，約當多保2年的勞健保費，但同樣打折領，63歲則比60歲足足多出快25萬元，由於63歲是請領年金的最佳黃金年齡，建議在此之前，就要把投保薪資拉至最高水準。
勞保達人張秘書曾在《勞工朋友的秘書~張秘書》頻道分享，勞保年金越晚領不見得越有利，63歲才是精算師所說的黃金交叉點，但也提醒有3類人，不適用63歲最佳請領年齡的通則，包含1.因個人身體健康因素不得不提早領或選擇一次領；2.經濟因素繳不起勞保費或急需用錢；3.正在調高薪資當中，還沒調到最高平均投保薪資者。
由於勞保年金提前、正常領或延後，最大的考慮變數是死亡年齡，但偏偏沒人能預知幾歲死亡或活多久，只能用國際認可的平均餘命來分析，至於通膨等變數，由於勞保年金已將實質購買力考慮進去，CPI累計成長率達正負5%時，年金給付也會隨之調整。
若講求效率的人，或許會在乎所謂的投資報酬率，但張秘書抱持比較不贊同的角度，認為老後要支付年老基本生活費用，因此需要毫無風險、固定的收入來源，相信沒人敢拍胸脯保證投資穩賺不賠，沒必要讓老年生活承擔任何風險。
排除變動因素之後，為什麼63歲是最佳請領時機，她以案例說明：勞工小黃52年次、截至今年年資30年，最後3年投保薪資4萬元，而最高5年投保薪資也是4萬元。
滿60歲一次領：4萬元x45個基數=180萬元
60歲提前按月領（提早5年打8折）：4萬元x30年x1.55%x80%=14880元
63歲提前按月領（提早2年少8%）：4萬元x33年x1.55%x92%= 18823元
65歲正常按月領（不扣趴數）：4萬元x35年x1.55%=21700元
以國人平均餘命80歲計算，並按照60歲、63歲、65歲等3種情境分析，來了解為何63歲是最佳請領時機。
★60歲活到80歲：14880元x12個月x20年=357萬1200元，約10年可超越一次領的180萬元，等於70~80歲都是多賺的，10年共可多領178.56萬元（14880元x12個月x10年）
★63歲活到80歲：18823元x12個月x17年=383萬9892元，約8年可超越一次領的180萬元，等於71歲以後多賺，9年多領203萬2884元（18823元x12個月x9年）
★65歲活到80歲：21700元x12個月x15年=390.6萬元，約7年超越一次領的180元，等於72歲以後多賺208萬3200元（21700元x12個月x8年）
把所有數字都算出來後，張秘書提醒2個眉角，首先是63歲和65歲領，兩者至80歲多領的總額只相差5萬0316元（208萬3200元-203萬2884元），相當支付多保2年的勞健保費，兩者幾乎差不多。但63歲跟60歲就差很多，到80歲時相差24萬7284元（203萬2884元-178.56萬元），且若活愈久，相差的數字也愈大。
數字不會騙人，得到結論是愈晚領不見得愈有利，並提醒要在63歲前，就達到最高投保薪資5年的標準，而不是等到65歲才達到最高投保薪資，但她也聲明，勞保年金牽涉到平均餘命，幾歲領最適合並沒有標準答案，若自認身體健康可活到80歲以後，就可以考慮多保2~3年再去請領，最終決定權仍在勞工自己身上。
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