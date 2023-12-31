據勞保局統計，截至2023年9月底勞工退休金全體提繳人數751.9萬人，個人自願提繳人數105.3萬人，自提比率約14%。近年來，國人退休意識提高，加上政府宣導、提供保證報酬率誘因等，勞退自提人數逐年增加，從2013年的33.8萬人，至今年第3季105.3萬人，10年來成長逾2倍。不過，相較之下，只靠雇主提繳者仍高達86%，自提比率還有成長空間。
若觀察自提人數最多的薪資級距，在36,301~45,800元級距有22.6萬人，不過因為這個薪資級距人數達142萬人，自提比率僅為16%，略高於整體平均。
自提比率最高的薪資級距為110,101元以上，高達48%選擇自提勞退金，其次為87,601~110,100元自提比率35%，接下來是72,801~87,600元29%。顯示勞退自提人數佔比，與薪資高低呈現正相關。
值得注意的是，總提繳人數最多的22,801~28,800元級距，高達178.3萬人，但卻僅7.96萬人選擇自提，自提比率僅4%。所謂「生吃都不夠，哪還能曬乾」，薪資偏低的受雇者，未來退休金保障也更顯得薄弱。
勞保局強調，勞退自提有3大好處：1、儲蓄，增加勞退金個人專戶累積金額，強化退休生活保障。2、節稅，自願提繳金額不計入提繳年度薪資所得課稅。3、保證收益，勞退金專戶享有不低於以銀行2年定存利率的之收益保障，實際操盤長期平均報酬率約4%。
專家表示，勞工只要選擇自提，每月就會從薪資中自動扣除，將1~6%薪資轉入勞退帳戶，可強迫自己持續穩定儲蓄，這是許多投資工具做不到的。此外，勞退金專戶享有不低於2年定存利率的保證收益，「絕對保本」，市面上能做到「保本」且長期報酬約4%的金融商品，恐怕很難找得到。
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