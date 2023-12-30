2023年美股最後一個交易日4大指數收黑，但市場樂觀氣氛不減；台股封關寫下今年收盤新高17930.81點。法人分析，市場目前沒有利空因素，投資人情緒偏多，但後續需留意美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策動向。
美股29日是2023年最後一個交易日，4大指數終場皆墨，道瓊工業指數終場下跌20.56點，或0.05%，收在37689.54點；標準普爾500指數下跌13.52點，或0.28%，收在4769.83點；那斯達克指數下跌83.79點，或0.56%，收在15011.35點；費城半導體指數下跌33.207點，或0.79%，收在4175.473點。
雖然美股盡墨，但市場樂觀氣氛不減，包含道瓊工業指數、標普500指數、那斯達克綜合指數皆拉出週線連9紅，其中標普500指數拉出近20年來最長的週線連9紅，全年漲逾24%。
台股29日封關，指數盤中創今年高點17945.7點，終場寫下今年收盤新高價17930.81點，終場上漲20.44點，漲幅0.11%，距離萬八僅一步之遙。
台股今年封關日市值達新台幣56兆8420.94億元、年增12兆5760.61億元，投資人平均獲利101.99萬元；台股全年成交金額67兆2047.26億元，較2022年增加7兆6309.8億元。
觀察未來產業動態，下週市場包含前端風電、築間、鐳洋科技、碳基等多家企業將興櫃掛牌。國際市場明年1月10日將有2024年美國消費性電子展（CES），市場也關注AI議題後續將如何發酵。
台新投顧副總經理黃文清接受記者電訪分析，美股4大指數29日封關雖然盡墨，但投資人情緒樂觀，加上近期市場沒有利空因素，明年元月還有年度財報與作夢行情，市場也預期美國降息趨勢不變，預計整體多頭氛圍將延續下去。
法人指出，台股整體格局仍然穩健，明年基期低且漲幅落後的類股可望有補漲行情，但仍需觀察部分大型權值股的本益比可能有過高狀況，需留意作夢行情有短期修正回檔的可能，並觀察美國聯邦準備理事會（Fed）2月利率決策會議的動向，是否符合市場預期。
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