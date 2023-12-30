南非今天要求國際法院發布緊急命令，宣布以色列在加薩打擊巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）違反1948年聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約明定的義務。

國際法院（International Court of Justice）也稱世界法院（World Court），是聯合國解決國家間爭端的機構。

以色列外交部回應時表示，這起訴訟「毫無根據」。

南非提交的訴狀指稱，以色列違反聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約（Genocide Convention）規範的義務。這項公約是在納粹大屠殺後起草，將蓄意全部或局部消滅某一民族視為犯罪行為。

南非要求國際法院發布臨時或短期措施，命令以色列停止在加薩的軍事行動。南非稱這項措施「在本案中是必要的，以防巴勒斯坦人民的權利受到進一步、嚴重且無可彌補的損害」。庭審日期尚未訂出。

設於海牙的國際法院被視為聯合國最高法院，但其作出的裁決有時會遭到忽視。2022年3月，國際法院曾命令俄羅斯立即停止在烏克蘭的軍事行動。

哈瑪斯武裝分子10月7日對以色列發動跨境突擊引爆以哈戰爭。根據以色列統計，哈瑪斯突擊造成1200人死亡，另有240人遭擄為人質。隨後，以色列對哈瑪斯統治的加薩發動攻擊，據巴勒斯坦衛生官員說法，以色列的攻擊已造成超過2萬1000人喪生。

以色列外交部在首度回應南非提出的訴訟時，譴責哈瑪斯把加薩走廊的巴勒斯坦人當作人肉盾牌，並竊取巴勒斯坦人的人道救援物資，讓當地巴勒斯坦人蒙受苦難。哈瑪斯否認這些指控。

以色列外交部發表聲明說：「以色列已明確表明，加薩走廊的居民不是敵人，且正在盡一切努力減少對非相關人員的傷害。」

巴勒斯坦的國家地位存有爭議，但被國際法院視為具有「觀察員國」地位。巴勒斯坦表示樂見南非提起訴訟，外交部在聲明中說：「國際法院必須立即採取行動保護巴勒斯坦人，並呼籲占領土地的強權以色列停止攻擊。」

南非批評以色列對加薩的戰爭，國會議員上月投票支持關閉以色列駐普勒托利亞大使館，並暫停兩國外交關係，今天透過向法院提告升高施壓。

南非國際關係與合作部（Department of International Relations and Cooperation, DIRCO）在聲明中表示，南非政府在今天對以色列提出控告。

國際關係與合作部在聲明中說：「尤其是自2023年10月7日以來，以色列未能阻止種族滅絕，也未能起訴直接和公開煽動種族滅絕的行為。」