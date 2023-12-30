新華社報導，中國國家主席習近平將於31日晚7時通過中央廣播電視總台和網路，發表2024年新年賀詞。

在2023年新年賀詞中，習近平引述蘇軾的「犯其至難而圖其至遠」表示，要向最難之處攻堅，追求最遠大的目標。要有愚公移山的志氣、滴水穿石的毅力，一定能夠把宏偉目標變為美好現實。

習近平當時亦表示，中國這麼大，不同人會有不同訴求，對同一件事也會有不同看法，這很正常，要通過溝通協商凝聚共識。海峽兩岸一家親。衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉。

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