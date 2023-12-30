「2024幸福龍來－台中跨年夜」今年在台中水湳中央公園登場！為歡慶及鼓勵民眾元旦連假期間到台中各商圈旅遊及購物，台中13個商圈聯合推出「龍年第一購 台中商圈好禮送」優惠活動，除享百間商圈店家專屬活動、折扣，於指定優惠店家消費滿300元，還有滿額小禮可以拿，更加碼線上抽健康氣炸鍋及超商禮券！
「龍年第一購 台中商圈好禮送」將於今（30）日起至2024年1月1日，民眾於13個台中商圈消費即享店家折扣優惠，包含各式經典小吃、餐廳、太陽餅鋪、伴手禮、服飾店、精品店、溫泉飯店、藥局、百貨、自行車租借及眼鏡行等，各式商圈優惠，讓民眾在台中食衣住行育樂一次滿足！
參與商圈包括繼光街商圈、大里中興商圈、大隆路商圈、東勢區形象商圈、太平樹孝商圈、豐原廟東復興商圈、自由路商圈、大雅學府商圈、東海藝術街商圈、和平谷關形象商圈、昌平皮鞋商圈、新社魅力商圈及大甲觀光商圈等13處商圈，詳細優惠店家資訊可查詢各商圈官方消息或至經發局官網。
本次優惠活動不只可享商圈優惠，還可抽空氣炸鍋及超商百元禮券好禮！只要活動期間到臉書活動貼文按讚、留言「@___ @___ 龍年第一購 台中商圈好禮送 今年我想去OO商圈」並標記兩位好友，最後公開分享貼文，就有機會抽中大獎空氣炸鍋及超商百元禮券，共抽出30份。
台中跨年晚會今年有三大亮點，首先，跨年晚會水湳中央公園場地67公頃，全台最大，去年容納超過20萬人湧入；第二，今年卡司全國最強，不僅邀請到國際巨星JESSI，還邀請許多大咖藝人來台中演出；第三，市府準備總長180秒的煙火秀，包含專為台中跨年設計獨特的馬卡龍七彩煙火，還有各式觀眾喜愛的愛心、笑臉、水母等造型高空彈，帶給大家最棒、最幸福的龍年跨年夜！
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