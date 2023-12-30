為促中美往來，中國宣布明年起將減免在美人員赴華簽證申請材料，往返機票、酒店訂單、邀請函等可免提供。

中國駐美國大使館微信公眾號30日指出，為進一步便利中美人員往來，自2024年1月1日起，中國駐美國使領館將減免L字（旅遊）簽證申請材料：前往中國旅遊的在美人員申請赴華簽證，可免提供往返機票、酒店訂單、行程單或邀請函等申請材料。因個案不同，具體請以中國駐美國使領館要求為準。

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