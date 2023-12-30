葉門胡塞叛軍攻擊行經紅海商船，引發全球高度關注，美國發起20國護航聯盟，讓丹麥馬士基（Maersk）、法國達飛海運（CMA CGM）陸續復航紅海。外媒消息指出，丹麥航運業者同意為船員加薪一倍，作為冒險航行在紅海工作的危險津貼。

綜合外媒報導，丹麥航運業者周五（29日）同意丹麥三大水手工會提交一項協議，要為航行在紅海工作的船員加薪一倍，作為身處高風險地區的危險津貼，彌補船員可能遭受攻擊的潛在威脅。

儘管美國發起20多國護航聯盟，全球貨櫃海運龍頭地中海航運（MSC）旗下貨櫃船MSC UNITED VIII於26日仍遭襲擊，看來聯軍護航不是萬無一失。丹麥政府29日也表示，明年1月將派遣一艘護衛艦，加入美軍的紅海護航行動。

隨著丹麥政府派艦護船，世界第二大貨櫃商丹麥馬士基首先表態重返紅海地區，該公司周四披露航程班表，即起幾乎所有歐亞航線的貨櫃船將直接行經蘇伊士運河，只有少數船隻會繞道非洲。

在過去10天，馬士基旗下26艘貨船繞行好望角，但現在只剩5艘船安排走這條較遠路線。未來幾周，馬士基將有50多艘船行經蘇伊士運河。

而第三大貨櫃商、法國達飛海運發聲明指出，經評估安全情勢後，旗下部分船隻逐步復航紅海，並視情勢變化調整。

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