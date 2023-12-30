在三年疫情影響及全球淨零減碳等趨勢下，促使AI和電動車成為下一波科技發展重點。經濟部30日表示，臺灣搶先布局推出投資臺灣三大方案，吸引企業持續投資，打造完整供應鏈，以因應AI和電動車產業商機。三大方案自2019年起實施，截至目前已吸引1,400多家企業，投資逾2.1兆元，預估創造約14.9萬個就業機會，不僅帶動企業升級轉型，更為經濟帶來強大的支撐動能，不畏美中貿易戰和疫情斷鏈的衝擊，讓臺灣在先前疫情肆虐期間，仍保有亮眼的經濟表現。

其中，亦不乏AI及電動車相關產業業者加碼在臺投資，在穩定的投資環境中快速建立廠房及產線生產，搶先取得產業商機。

三大方案引導高附加價值產品移回臺灣生產或導入智慧製造，使我國伺服器、AI、半導體等產業供應鏈更加完整，同時帶領產業朝向2050淨零碳排的目標前進。廣達電腦係高階伺服器產業龍頭大廠，因受美中貿易戰影響因應客戶對於資安要求，以及未來對AI產業發展需求，決定加強在臺投資力道，並在臺成立AI實驗室，亦帶動下游電源供應器、機殼、印刷電路板等供應廠商陸續返臺投資超過百億，例如：勤誠、宏致、宣承等。另為因應AI產業蓬勃發展之市場，吸引過往伺服器代工大廠積極布局，包含：緯創資通增設AI、5G、伺服器運算產品產線、緯穎科技架設雲端伺服器主板半品產線與研發實驗室。而近年台積電擴大在臺投資，吸引22家供應鏈廠商投資金額達660億元，例如：日月光、汎銓、合晶、日揚、恆誼、弘潔、弘翰、銘金等。

天下雜誌曾以臺灣搶賺特斯拉為題，報導特斯拉在臺有29家關鍵零件供應商，包含車電、馬達、電池、車身及充電等系統。臺灣廠商擁有IT產業製造背景、具彈性化生產製造、創新能力等特色，超越其他國家競爭對手，打入特斯拉國際供應鏈。近半數申請通過投資臺灣三大方案，擴大投資臺灣，包含群創、和碩、同欣電、巧新等。面對未來淨零碳排趨勢，以及電動車產業技術發展崛起，國內業者為符合全球能源轉型趨勢，今年亦有許多電動車供應鏈廠商紛紛申請三大方案，投入電動車相關研發與生產，例如：台塑尖端能源科技興建全臺最大磷酸鋰鐵電池芯製造廠、光陽機車投入電動機車研發製造等。

投資臺灣三大方案將於明(113)年底屆期，施行期間由「投資臺灣事務所」提供單一服務窗口，持續輔導廠商辦理方案申請，從事生產智慧化及綠色轉型，並以廠商的需求為導向，提供人力、融資、土地、水電、租稅等五大協助，有效整合與解決廠商的投資問題。有意申請企業歡迎來電「投資臺灣事務所」(＋886-2-23112031)或至網站「投資臺灣入口網」查詢。