經濟部產業發展署推動「智機產業化推動計畫」，藉由產業升級創新平台計畫資源。產業發展署30日表示，推動臺灣木工機產業朝向智慧化、互聯、安全、永續與效能提升等面向發展，以產業目前所需之智慧生產管理單元或應用服務系統，補足軟硬體加值技術缺口，以創造產品競爭優勢與差異化。

以恩德科技開發木工機首創的「板式家具MES智慧製造系統」為例，有效協助其終端應用產業-家具製造廠商，針對人員、設備、物料、製程等進行即時監控與分析，協助業者掌握訂單交期與產能調度，生產效率提高10％以上。同時運用智慧感測辨識技術，開發數位化檢測生產履歷系統，可回溯每個板材生產履歷，進而優化生產製程，提升品質穩定性。以及利用智慧開料與多元鑽孔技術，解決傳統板式系統家具產線耗費大量人力加工的問題，最後導入餘料管理與再利用系統，降低板材材料不必要的浪費。

為了因應現代生活對木製加工品如桌子、椅子、床架與各式家具地板有大量的需求，「木工機」扮演重大與關鍵角色。我國木工機出口值排名為全球第4名，占全球出口比重7.1％，於中部地區如豐原、神岡及后里等地區形成產業聚落與完整的供應鏈，擁有獨一無二的產業衛星系統，不僅可在短時間取得所需零件相互支援，還能發揮彈性接單、客製化生產的優勢。未來將持續藉由政府資源打造我國木工機與系統整合方案為基礎，提升木工機智慧化含量，並銜接終端應用產業需求，在臺灣建立智慧製造產線，透過產線β-site驗證場域，展現臺灣智慧機械解決方案，以獲取國外訂單切入國際供應鏈，成為我國智慧機械產業連結國際之典範。