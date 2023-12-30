重劃區建案林立，帶入社會性移入人口，以北北屯的單元12為例，歷經6年的開發規劃，目前已有15棟的大樓落成，進而衍伸出龐大的教育需求；日前台中市政府宣佈，區內的南興國中、南興國小將在明年開工，預計115年完工，緩解當地學生入學問題。

單元12位於北屯捷運機廠特區南側，為北屯少數擁有整齊街廓新興重劃區，細算區域綠地，除了長達3公里長的旱溪水岸帶外，亦囊括1.8萬坪的南興公園、2.4萬坪的校園預定地，外加重劃土地使用分區以低建蔽率的「住1」、「住1-1」為主，形成永久自然棟距，整體環境宜人舒適。

也因此單元12自2017年完成交地後，吸引開發商大舉搶進，累計自今年底，已完工個案數超過2000戶，目前還有部分開發中的工地，進一步從單元12隸屬的舊社里觀察區域人口移入情形，6年前該里人口總數僅7095人，截至今年11月同一里人口總數已來到1萬5342人，成長超過1倍。

由於單元12重劃區擁有離塵不離城的極大優勢，過去曾是新婚夫妻、年輕小家庭的移入首選，現有高達千餘名學齡孩童仍仰賴鄰近學區供應教育資源。

有鑑於此，台中市教育局已在日前啟動南興公園南側的南興國中及南興國小建校工程；其中，南興國中佔地4.46公頃，編列預算3.584億元；南興國小佔地3.5公頃，編列預算4.032億元，兩校舍規劃為多感體驗環境生態圈，將以嶄新的校園型態，成為學習空間的典範。

在地業者表示，單元12重劃區歷經6年開發，生活機能已逐漸完整，尤其是主幹道松竹路一段，近年陸續迎來連鎖業者築間、藏壽司、寶雅；而鄰近東山路的松竹五路一段，也受惠於商圈外溢效應，陸續迎來量販店、便利商店等開幕潮，以及採預約制的頂級餐廳海浪壽司、莫登鐵板燒也在南興公園周遭設立創始店，形塑出成熟商圈的樣貌。

台中在地建商昌祐建設也相當看好單元12重劃區發展，2020年推出的「昌祐又一湛」獲市場好評，緊接著在2022年於25米松竹五路一段上再推出預售案「昌祐蒔上」，建商也預購，還有第3案正在籌備、規劃中。

「昌祐蒔上」基地面積748坪，規劃一棟地上14樓、地下2樓建築，2～3房產品，28~36坪；全案預計115年完工交屋，屆時已過重劃區開發黑暗期。

為迎合單元12低調奢華的居住氛圍，「昌祐蒔上」建材配備大幅升級，包括：廚具空間採用義大利廚具品牌TLK，搭配近吸式強力抽油煙機，斜面吸煙口不只造型時尚，還能有效加大集煙量；衛浴設備方面，主臥衛浴除標配TOTO全自動馬桶、一體式面盆外，淋浴間更貼心選用搭載SMA技術的控溫龍頭，能有效調節水溫，避免小孩子誤觸受傷。

另，因應現代人對居家的空氣與健康更加重視，「昌祐蒔上」也貼心規劃VAF住宅淨流防疫系統，透過正、負壓設計，引進室外空氣，並過濾其中雜質、PM2.5讓住家維持良好空氣。

昌祐建設在地經營10餘年，推案觸角遍及台中、彰化、新竹、南投等地，擁有超過千戶建築實績，為照顧廣大住戶需求，主動推出「5年防水保固」，並建立完整的「售後服務」，可線上申請客變、報修等服務，方便又即時。