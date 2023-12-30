【時報記者葉時安台北報導】國家發展委員會檔案管理局(簡稱檔案局)為優化資訊服務、促進文檔訊息流通更便捷，檔案局在「服務型智慧政府2.0推動計畫」框架下，推出「文書檔案智慧鏈結計畫」，為期5年(110-114年)。本年112年第3年的計畫成果，包括五大亮點。

推展公文電子交換線上申辦服務，加速非政府機關(構)使用。11月底止，非政府機關、機構使用公文電子交換系統線上申辦服務家數增加456家，線上申辦服務累計核可數為1027件，較去年增加451件，每件申請案由3~5天縮短至1天以內完成。

公文電子交換7千4百餘萬件，促進減碳效益。11月底止已逾3.6萬家機關(構)參與公文電子交換服務，發文總件數7421.5萬餘件，較去年同期增加486萬餘件，如以中華郵政的掛號信函寄送，每份公文以最低資費28元計算，合計約可節省郵資20.78億元，較去年同期增加7100萬元，彰顯網路替代馬路之節能減碳效益。

強化國家檔案資訊網服務，便捷檔案應用。於檔案局國家檔案資訊網公布447萬筆國家檔案目錄、去識別化國家檔案全文影像公開約295萬頁、政治檔案內容分析逾284萬頁、逾70.8萬筆人名索引及403筆機關檢調線上申請案。為利機關檔案管理人員於單一介面操作處理，辦理系統功能之整合及優化，並將國家檔案移轉點交貼覆QRCode之全程管理機制向前延伸至機關端，強化檔案系統流向管理。

打造單一文檔客服諮詢服務窗口，優化使用者體驗。將公文電子交換網路系統、公文製作模組、機關檔案資訊系統及國家檔案資訊系統等分散諮詢服務管道整合成單一客服，並回饋客服意見以調整優化資訊系統使用者體驗。

擴展機關檔案管理智慧化，提升檔管效能。檔案局致力推動檔案管理智慧化之作業模式，彙整全國2972個機關，約4億5677萬餘筆之機關檔案目錄資料，便捷民眾於機關檔案目錄查詢網查詢檢索所需機關檔案目錄。新增回溯檔案目錄彙送管考功能，自動勾稽比對機關上傳目錄數量進行管考，掌握機關辦理情形，維護民眾查詢應用檔案之權益。持續探索新興科技應用於文檔業務之可行性，規畫階段轉型人工智慧審查，建立可擴充框架，擴充提供機關送審前自主管理檢視、上級機關協助預審，以期儘早達到簡化作業流程及減輕機關人員工作負荷之效益。

檔案局表示將持續強化文檔智慧數位服務，關注和吸收國際的先進經驗和技術，以更開放、便捷的方式，以更好的檔案資源服務大眾，並在安全可靠的系統基礎上，繼續推動資料的開放與利用，以打造民眾有感的智慧政府。