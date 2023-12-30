寶和建設近年屢創建案快速完銷佳績，位於三重的「寶和妍稙」開案即快速完銷，近期於中和南勢角推出的新案「寶和植青」同步創下好佳績。
「寶和植青」位於南勢角、景安、興南、華新四大商圈中心，生活圈內小學、中學、科大、社大，全學齡等文教氣息濃厚，巷口有南勢派出所坐鎮治安，背倚萬坪保護區，鄰近捷運站，「寶和植青」可以說是位處鬧中取靜的絕佳地理位置。
寶和建設總經理張應偉本身為代銷出身，擁有數十年的建案銷售經驗，不僅淬鍊出張應偉對於房地產市場的敏銳度，在每個寶和建設建案的規劃之初從購地開始，就將住戶的輪廓包含年齡及職業別等進行完整描繪，才能夠借位思考「從住戶的角度，去規劃出每一個人理想中的家」，因此能夠創下快速完銷的佳績。
張應偉在創立寶和建設之初，就想要做不一樣的建設公司，以「傳遞幸福，回家真好」作為經營理念，希望能夠經營寶和建設成為一個永續發展的品牌，因此可以發現在寶和建設旗下的建案在公共設施上，非常強調要以「有溫度的建築」為出發點，像是住戶回家時，能夠在公設上感受到燈光的溫暖，並且在設計規劃上結合耐震工法、防疫設計、智能家居，認真為住戶把關每一個細節，為住戶實現「回家真好」的高品質人生規劃。
寶和建設總經理張應偉分享，最初在南勢角規劃「寶和植青」建案時，發現這邊在地居民有許多公教人員，因此在建案設計上，我們邀請到北台灣十大建築師的楊振植建築師操刀設計，呈現出結合生態與人文的品質好宅，讓許多公教人員住戶一眼就愛上我們的規劃。以2-3房的親民定位，獲得許多都會區新生代及公教人員的共鳴，包括一樓庭園戶，同樣採好入手的輕鬆總價31坪規劃，室內挑高3.96米，後院7坪私人庭院融入自然山景，並由園藝大師完善綠植造景，僅有一席，為捷運宅帶來全新的圓夢風景。日前我們舉辦「寶和植青」施工說明會，也獲得已購住戶們的熱烈迴響。
獲得「2023年永續發展精湛獎」的寶和建設，從「回家真好」出發，正逐步實現總經理張應偉的願景，未來寶和建設將開啟多元的事業觸角，打造寶和建設成為全方位的生活產業。
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