俄羅斯國防部今天說，俄軍昨夜共攔截32架無人機，地點包括莫斯科州。俄國地方官員昨晚表示，烏克蘭昨天攻擊靠近邊界的俄國城市貝爾哥羅德（Belgorod），造成一棟住宅有1人喪生、4人受傷。

法新社報導，貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）表示這場攻擊造成1死4傷，還說市內供水系統受損。

路透社報導，葛拉特卡夫說有10間民宅受損。

俄羅斯國防部表示，32架無人機已遭攔截摧毀，地點在邊境的布揚斯克州（Bryansk）和庫斯克州（Kursk），還有奧勒爾州（Oryol）和莫斯科州。

國防部稍早並說，防空系統在貝爾哥羅德州一共摧毀13枚火箭彈。

貝爾哥羅德市位於烏克蘭東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）以北80公里。根據烏克蘭有關當局說法，哈爾科夫昨天上午遭到俄軍猛烈攻擊。

根據烏方說法，俄羅斯昨天在烏克蘭多地發動一連串空襲，造成至少30人喪生，160多人受傷。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1121230

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