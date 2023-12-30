越南首都河內市入冬之後空氣品質不時拉警報，過去一週污染情況動輒「紫爆」。越媒指出，因為咳嗽與呼吸困難而住院的民眾近來增加了10%至15%。
河內市自從進入11月之後，整座城市不時罩著一層灰，有時候明明天氣預報是大晴天，卻因為空氣污染太嚴重而感覺像陰天。直到開著車子離開市中心抵達郊區後，太陽才終於露臉。
有民眾在網路上表示，家中空氣清淨機每天的數值都超標，即使機器日以繼夜運轉，數值就是無法降下來，讓他一度以為機器壞了。因為空氣太差索性都不開窗戶，無奈家裡還是一堆灰塵。
越南自從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩解之後，民眾外出幾乎不戴口罩，但近來因為空氣污染太嚴重，河內市「口罩族」又多了起來。有商家表示，口罩成了冬季熱銷商品，空氣清淨機則賣到缺貨。
越南媒體VTC News報導，以29日來說，河內市的空污嚴重程度位居全球第二，僅次於印度的德里（Delhi）。而在一個月前，河內市就曾經登上全球城市空污亞軍，僅次於巴基斯坦拉合爾（Lahore）。
35歲家庭主婦阿玲（Linh）家中的空氣清淨機過去兩週以來每天都24小時運作，她的先生正因支氣管炎在服用抗生素，一雙兒女陸續出現喉嚨痛、發燒症狀，阿玲本身除了喉嚨痛以外，甚至呼吸困難無法入睡。
阿玲接受越南快訊（VnExpress）訪問時表示，原本她以為自己是因為天氣乾燥寒冷而感冒，最後才發現是空氣污染造成的。「我們家旁邊有一個工地，從早到晚灰塵沖天。」
55歲的阿進（Tien）是一名摩托計程車司機，每天平均要在街上待15個小時，工作結束後全身都是灰塵，除了流鼻水身上也起疹子需要吃藥治療，還得花錢購買口罩與生理食鹽水來洗眼睛和鼻子。
中央老年醫院中風急診科醫師陳廷勝（Tran Dinh Thang）表示，像阿玲與阿進這種出現呼吸系統問題的民眾，都是因為乾冷空氣伴隨空污造成的，其中空氣污染的影響尤其嚴重。
過去一週，因為咳嗽與呼吸困難而住院的民眾增加了10%至15%，更曾一度多出50%。
世界銀行（WB）與河內市政府一份報告顯示，城市裡有大約40%的民眾暴露在PM2.5超標兩倍的環境下。報告還說，PM2.5濃度的升高，導致每年有上千河內市民因心血管問題住院、3000人因呼吸系統疾病住院。（編輯：）1121230
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