在加薩走廊遭以色列圍捕的3名巴勒斯坦兄弟表示，他們和其他被拘留者在拘留期間遭到毆打、剝光衣物只剩內衣、被香菸燙傷，還受到其他形式的虐待。

索布希．雅欣（Sobhi Yaseen）、薩迪（Sady）和伊布拉欣（Ibrahim）3兄弟，是在加薩南部拉法（Rafah）一所學校中避難的數十名巴勒斯坦男性之一，他們向路透社敘述遭以色列軍人拘留時所遭受的待遇。

路透社無法獨立查證他們的說法，不過他們所言與先前20多名曾遭拘留、要求匿名的人們所描述的一致。

以色列國防軍發言人辦公室在書面回覆中表示，以軍是為了「瓦解哈瑪斯（Hamas）軍事能力」，並拯救遭哈瑪斯扣押的人質而行動。

國防軍發言人辦公室指出，遭拘留者所受待遇合乎國際法，他們常常被要求交出衣物，是為了確保他們沒有挾帶武器或爆裂物。

雅欣3兄弟指出，他們從加薩北部家中被帶走，與家人分離，在包括一座軍營或營區的不知名地點被拘留長達2個星期。

索布希．雅欣表示，他和兄弟們居住在加薩市澤圖恩（Zeitoun）地區，打零工維生，12月初以軍包圍當地後遭到拘留。

索布希．雅欣說，他因為被捕前有一條腿受傷，無法爬上卡車，而遭4個人痛打一頓，隨後被帶往一處空曠區域。他還說，拘捕他們的人「抽著菸，然後把香菸按在我們背上擰熄，對我們潑沙潑水，還在我們身上小便」。

他的兄弟薩迪和伊布拉欣也提供在以軍手中遭到虐待的類似說法。路透社無法獨立查證他們的說詞。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1121230