日本自由民主黨最大派閥「安倍派」（清和政策研究會）爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲，在前經濟產業大臣西村康稔傳出遭檢方約談後，風暴擴及安倍派「5人小組」全數成員。

自從前會長安倍晉三2022年7月遭槍殺身亡後，安倍派會長一職持續出缺，這段時間都由「5人小組」主導派閥實際運作。「5人小組」成員包括西村康稔、前內閣官房長官松野博一、自民黨前政務調查會長萩生田光一、前國會對策委員長高木毅及自民黨前參議院幹事長世耕弘成。

日本經濟新聞報導，相關人士透露，有關這起政治獻金違法疑雲，東京地方檢察廳特別搜查部已約談西村康稔。

「5人小組」其他4名成員日前已分別遭東京地檢特搜部約談，因此事態發展到「5人小組」成員全數被約談。若加上前文部科學大臣鹽谷立，則共有6名安倍派幹部遭約談。

安倍派及黨內另一個派閥「二階派」（志帥會）被爆出旗下議員有販售募款餐會餐券的配額，超過配額的金額被用來當作給議員的「回扣」。這些「回扣」並未刊載在派閥或議員的政治獻金收支報告書，成為不列入帳冊的「小金庫」。

在安倍派部分，檢方懷疑「小金庫」規模從2018年到2022年約有5億日圓之多，有違反「政治資金規正法」（類似台灣的政治獻金法）之嫌。

東京地檢特搜部強烈認為「小金庫」是派閥主導的產物，本月19日已赴安倍派辦公室搜索。為了釐清非法會計處理常態化的來龍去脈，檢方認為有必要進一步確認派閥核心幹部對此事的認知。

東京地檢特搜部可能也將針對「回扣」金額未依法刊載在政治獻金收支報告書的情況，向安倍派核心幹部確認細節。

日本放送協會（NHK）報導，松野博一、西村康稔先後於2019年9月到2021年10月、2021年10月到2022年8月擔任掌管派閥運作的安倍派事務總長（秘書長），2022年8月起由高木毅接任。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1121230