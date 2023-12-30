本周SCFI連5紅，暴噴504.59點，漲幅以40.2%寫下單周新高，隨指數來到1759.58點，外界認為農曆年前有望挑戰2000點大關。分析師指出，近來中實戶資金逐步轉進新興、四維航、正德等散裝3虎，且股價都僅20元上下，低接風險低；本土投顧則出具最新航運股報告，喊進長榮航，上調2023~2024年EPS，除殖利率估逾7%，目標價上看38元。

紅海危機進入持久戰，讓運價疾行狂飆，萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，航運股是2023年非電子股中基期最低的族群，2023年航運股下跌6％，各類股績效倒數第一。

不僅貨櫃3雄的長榮、陽明、萬海，淨值各為214元、81元及78元，目前價位遠低於淨值，散裝輪更是一票股價淨值比小於1，包括新興、中航、台航、四維航、正德等5家，航運股經過激烈換手後，還有好戲可看，除了紅海危機，終端需求上升，也將造成航運股長線大多頭行情。

尤其前波中國冬季儲備鐵礦石，BDI指數從1385點急漲到3346點，漲升1.4倍，但近來又急跌，回測2000點，修正40％，但散裝輪低估值，散戶手中沒籌碼。

蔡明彰指出，龍頭裕民、中航自高點跌15％以內，判斷散裝輪運價修正近尾聲，散裝輪挾帶低基期優勢，有機會成為Q1意外黑馬，法人會買中航、裕民、慧洋-KY等高EPS個股。

長榮、陽明淨值各為214元、81元，目前價位遠低於淨值

但過去散裝輪有大行情，中實戶卡位的低價股漲更兇，新興、四維航、正德價位大致是中航、裕民、慧洋-KY平均的一半，成為大戶青睞的對象。

如新興上波大漲50％，居散裝輪最大，蔡明彰預估，這次會換人，正德前3季EPS1.12元，全年估1.8元，11月營收1.29億元，創16個月新高，受到新船加入營運，估 2024年EPS挑戰3元，獲利跳升6成。

此外，本土投顧最新航運股報告出爐，則是點名長榮航，認為客運營收持續優於預期，上調2023第4季財報預估，單季EPS上調至1.26元，全年EPS4.33元，且在客運量增價漲帶動下，2024營運持續成長，2024年EPS維持3.69元高檔，以股息配發率平均50%推算，現金殖利率將達7%以上。

由於2024年獲利有撐，該投顧將長榮航的投資評等，上調至加碼，目標價為38元，但也提醒，需觀察客運營收表現，是否持續符合預期。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。