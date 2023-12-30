除舊布新政府來贊助！經濟部除延長辦理「住宅家電汰舊換新節能補助」，購置冰箱、冷氣可享3000元補助，搭配財政部貨物稅退稅措施，每台最高獎勵5000元；加上新推的「住宅燃氣器具節能產品補助」，熱水器與瓦斯爐每台最高各享3000元、2000元補貼，若民眾同時換購上述4種家電，最多可獲1萬元補貼優惠。
其中，2024年起新推的「住宅燃氣器具節能產品補助」，雙口以上瓦斯爐及自然排氣式燃氣熱水器，1級能效產品補助2000元、2級產品補助1000元；強制排氣式燃氣熱水器1級能效補助3000元，2級補助2000元，但同1電號住宅用戶僅可申請瓦斯爐及瓦斯熱水器各1台。
經濟部能源署指出，燃氣器具補助購買期間從2024年1月1日起至4月30日，為期4個月，預計補助23萬台。有意申請補助的民眾，在購買1或2級能效瓦斯爐及瓦斯熱水器後，備妥申請表、身分證件、存摺、安裝地址電費單、統一發票等規定文件，以掛號寄至專用郵政信箱（板橋郵政68-123號信箱），或直接線上申請，加快補助審核速度。
此外，「住宅家電汰舊換新節能補助」公告延長辦理1年，無論是在2023或2024年購買的冷氣機及電冰箱，只要符合1級能效及汰舊換新規定皆可申請3000元補助，如再搭配財政部貨物稅退稅措施，每台家電最高優惠5000元。
能源署表示，為加速住家汰換老舊冷氣及冰箱，2024年將繼續辦理家電汰舊換新補助，補助額度為64萬台。能源署提醒，家電汰舊補助僅適用1級能效冷氣機或電冰箱產品，申請時須一併檢附環境部廢四機回收聯單，證明舊機已汰換回收。
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