日媒報導，台積電子公司日本先進半導體製造（JASM）在日本熊本縣菊陽町興建的工廠，傳出正協調在2024年2月24日舉辦開幕儀式。待相關設備等陸續進駐後，預計2024年底量產。
日本「熊本日日新聞」報導，台灣的全球半導體龍頭「台灣積體電路製造股份有限公司」（TSMC）熊本廠從2022年4月動工以來，目前建物幾乎接近完工，辦公大樓的一部分已在今年8月提供使用，並從10月起開始將生產設備搬進工廠建物內。
熊本廠目前包括從台灣派任的約400人在內，總計共有約1400人；另有約250名應屆畢業生預計在2024年春天加入。台積電在熊本廠運作時的僱用人數約1700人，目前相關招聘作業順利進行中。
台積電高層屆時也可能出席熊本廠開幕儀式（日文為開所式）。台積電過去談到如果要在日本興建第2座工廠，將優先考慮落腳熊本縣，也表達出廠址很可能就位於熊本廠旁邊。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1121230
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