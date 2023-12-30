大陸兩大互聯網巨頭訴訟按結果出爐，京東29日公布對阿里巴巴提出的「二選一」案告訴結果。京東方面披露，北京市高級人民法院做出判決，認定其濫用市場支配地位實施「二選一」的壟斷行為成立，對京東造成嚴重損害，並判決向京東賠償人民幣（下同）10億元。
新浪科技報導，京東聲明指出，過去幾年，京東因「二選一」壟斷行為遭受了數百億元的經濟損失。此次判決於法有據、於理應當、於情相容，不僅是京東反抗「二選一」壟斷行為的一次公正裁決，更是以法治維護市場公平競爭秩序的標誌性時刻。阿里巴巴集團發言人表示，尊重法院判決結果。
大陸在2021年2月公布關於平台經濟領域的反壟斷指南，明定「二選一」可能構成濫用市場支配地位限定交易，使阿里巴巴、美團因涉及反壟斷，分別遭罰款逾182億元及逾34億元。
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