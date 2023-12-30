中國十四屆全國人大常委會第七次會議29日閉幕，會議決定任命前海軍司令董軍為新任國防部長。對此，美國國防部美東時間29日表示，美中國防部門一直保持接觸，以落實11月中旬兩國領袖「習拜會」的共識，但雙方都需要時間安排和準備，以讓兩國最高級別的國防和軍事領導人進行實質對話。

綜合陸港媒體30日報導，中國前國防部長李尚福在2023年10月24日被免去國務委員及國防部長職務後，中國的國防部長一職懸缺兩個多月，但全國人大常委會29日表決通過，任命前海軍司令員董軍出任國防部長。

美國國防部發言人索普爾表示，美中國防部門一直保持工作層級接觸，以落實11月兩國領袖會晤的共識，但雙方都需要時間安排和準備，以讓兩國最高級別的國防和軍事領導人進行實質對話。

索普爾透露，中美雙方將於2024年1月召開國防部工作會晤，並計劃在2024年初進行美中海上軍事安全磋商機制會議。

報導稱，現年62歲的董軍成為中國自1949年以來，首次由海軍將領擔任國防部長。與前國防部長李尚福不同，董軍未受美國政府制裁，其任命將有利中美雙方軍事對話。