華為Mate 60系列新機爆賣，帶動華為經營恢復常態，預估今（2023）年銷售收入超過7000億人民幣（約台幣3.03兆元），規模較2022年大幅反彈約逾9％，繳出近3年最佳成績。華為新機搭載國產5G晶片，突破美國技術封鎖，華為常務董事余承東日前表示，「我們遇到多輪制裁，跌到了谷底，但挺過來了，沒有死掉，終於熬過寒冬。」

綜合陸媒報導，華為輪值董事長胡厚崑表示，經歷數年艱困並承受嚴峻考驗，公司經營基本回歸常態。預計2023年實現銷售收入超過 7000 億元人民幣，其中ICT基礎設施保持穩健，數位能源和雲有良好成長，智慧汽車解決方案競爭力顯著提升。

對於華為今年業績大幅提升，華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案CEO余承東日前在新車問界M9發表會上，提到「公司在快速發展的過程中，過去4年遇到了多輪制裁，去年我們的業務跌到了谷底，在這種極端困難的情況下，我們挺過來了，沒有死掉，熬過了最困難的寒冬。」

外媒先前分析，華為本季營收成長27%，上看2434億元人民幣（約台幣1.05兆元），受惠於智慧型手機業務復甦及5G設備銷售強勁，本季營收急劇跳升，不同於第三季小幅成長。

今年8月底，華為發布新手機Mate 60系列，搭載國產5G晶片麒麟9000S，由中芯國際7奈米製程生產，掀起大陸民眾搶購熱潮，狠狠打臉拜登政府近年對華為的晶片禁令。

外界看好華為7奈米晶片取得突破，不過美國商務部表示，從量產規模與性能來看，華為所謂的7奈米晶片並無法滿足市場需求，顯示美方禁令依然對中國大陸獲取先進技術奏效。