太平洋上一系列風暴、加上西海岸的低氣壓，給美國加州帶來恐怖巨浪，周四（28日）高逾9公尺的大浪衝過海邊堤防，導致約20位民眾被沖走，8人受傷送醫，所幸沒有傳出任何死亡或失蹤消息。隨著目擊影片陸續曝光，當局也發出大浪警告，警告民眾遠離海岸。
綜合外媒報導，滔天巨浪沖破海堤，湧向加州沿海社區，席捲部分正在海邊活動的民眾。影片中可見，文圖拉海灘（Ventura Beach）民眾驚慌逃跑，停放在一旁的皮卡車也慘遭沖走，目擊者回憶當時尖叫聲四起，恐怖的程度「簡直有如海嘯」。
另外在聖克魯斯（Santa Cruz）海岸，則有2名孩童遭巨浪甩進草叢，畫面令人捏把冷汗。
美國國家氣象局指出，加州和俄勒岡州正遭遇少見的沿海洪水和「特大浪」，高度最高可達40英尺（約10公尺），影響將持續到這個周末。俄勒岡和加州政府29日針對600多萬人發出大浪警告，並下令斯廷森海灘（Stinson Beach）和聖克魯斯沿岸部分地區居民撤離。
加州每年冬天都會掀起大浪，不過研究顯示，自1970年代以來，隨著全球暖化、冰川消融，加州多數海岸的海平面逐漸上升，可能使這類巨浪、沿海洪水事件更加頻繁。
文章來源：More monster waves will collide with the California coast after injuring onlookers and causing serious flooding
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