烏克蘭官員說，俄羅斯今天對烏克蘭發起俄烏戰爭開打近兩年來最大規模的空襲，發射約110枚飛彈，擊中全國各地數座城市和基礎設施，造成31名平民喪命、逾160人受傷。
綜合路透社與美聯社報導，北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭表示，一枚顯然是俄羅斯飛彈今早從烏克蘭方向飛入波蘭領空，然後從雷達上消失。俄方尚未對此事置評，北約組織則稱保持「警惕」。
烏克蘭外交部表示，年底這場規模龐大的空中襲擊顯示，在西方國家支援烏克蘭的前景仍不明確之際，不該與克里姆林宮討論休戰。
烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）說：「今天，數以百萬計烏克蘭人在巨大爆炸聲中驚醒。我希望全世界都聽到這些於烏克蘭響起的爆炸聲。」他呼籲盟友繼續提供長期援助。
整體來說，有6座城市遭到襲擊，全國多地通報了傷亡和損失。
官員說，在烏克蘭首都基輔（Kyiv），有一座倉庫、數棟住宅大樓和一處無人居住的房屋遭擊中，至少9人死亡，另證實有30人受傷。
基輔居民瑪莉亞（Mariia）告訴路透社，她被一陣「可怕的聲音」驚醒，隨後躲到浴室去。她說：「嚇死人了。有一枚飛彈在飛，所有東西都發出嗡嗡聲和呼嘯聲。我不知道該怎麼辦。我想跑下去避難…我進入浴室時，鏡子（從牆上）脫落了。」
烏克蘭空軍表示，俄羅斯共發射158個空中「目標」，烏軍擊落其中87枚巡弋飛彈和27架無人機。烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）說，這是「這場戰爭中最大規模的空襲」，共有18架戰略轟炸機。
烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）說，重要基礎建設和工業、軍事設施都遭攻擊。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在通訊軟體Telegram上說：「俄羅斯窮盡軍火庫來發動攻擊…發射約110枚飛彈，其中大多被擊落。」
西方國家官員和分析家近期警告，俄羅斯數月來限制了巡弋飛彈攻擊，顯然是想儲備武器以在冬天發動大規模襲擊，希望藉此擊潰烏克蘭人的意志。
烏梅洛夫說：「顯然，侵略者以其擁有的飛彈存量，有能力且將繼續這類攻擊。」
烏克蘭內政部統計有30人死亡，但各地聲明顯示至少有31人喪命。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：