烏克蘭官員說，俄羅斯今天對烏克蘭發起俄烏戰爭開打近兩年來最大規模的空襲，發射約110枚飛彈，擊中全國各地數座城市和基礎設施，造成31名平民喪命、逾160人受傷。

綜合路透社與美聯社報導，北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭表示，一枚顯然是俄羅斯飛彈今早從烏克蘭方向飛入波蘭領空，然後從雷達上消失。俄方尚未對此事置評，北約組織則稱保持「警惕」。

烏克蘭外交部表示，年底這場規模龐大的空中襲擊顯示，在西方國家支援烏克蘭的前景仍不明確之際，不該與克里姆林宮討論休戰。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）說：「今天，數以百萬計烏克蘭人在巨大爆炸聲中驚醒。我希望全世界都聽到這些於烏克蘭響起的爆炸聲。」他呼籲盟友繼續提供長期援助。

整體來說，有6座城市遭到襲擊，全國多地通報了傷亡和損失。

官員說，在烏克蘭首都基輔（Kyiv），有一座倉庫、數棟住宅大樓和一處無人居住的房屋遭擊中，至少9人死亡，另證實有30人受傷。

基輔居民瑪莉亞（Mariia）告訴路透社，她被一陣「可怕的聲音」驚醒，隨後躲到浴室去。她說：「嚇死人了。有一枚飛彈在飛，所有東西都發出嗡嗡聲和呼嘯聲。我不知道該怎麼辦。我想跑下去避難…我進入浴室時，鏡子（從牆上）脫落了。」

烏克蘭空軍表示，俄羅斯共發射158個空中「目標」，烏軍擊落其中87枚巡弋飛彈和27架無人機。烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）說，這是「這場戰爭中最大規模的空襲」，共有18架戰略轟炸機。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）說，重要基礎建設和工業、軍事設施都遭攻擊。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在通訊軟體Telegram上說：「俄羅斯窮盡軍火庫來發動攻擊…發射約110枚飛彈，其中大多被擊落。」

西方國家官員和分析家近期警告，俄羅斯數月來限制了巡弋飛彈攻擊，顯然是想儲備武器以在冬天發動大規模襲擊，希望藉此擊潰烏克蘭人的意志。

烏梅洛夫說：「顯然，侵略者以其擁有的飛彈存量，有能力且將繼續這類攻擊。」

烏克蘭內政部統計有30人死亡，但各地聲明顯示至少有31人喪命。