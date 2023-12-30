【時報-台北電】俄羅斯29日對烏克蘭發動大規模飛彈攻擊，據烏克蘭軍方指出，俄軍共發射了158枚飛彈與多架無人機，也導致烏克蘭31名平民喪命、逾160人受傷。

烏克蘭遭到俄羅斯飛彈空襲，鄰國波蘭也險些遭受波及。《法新社》報導，波蘭軍方指出，他們一度偵測到俄軍一枚飛彈進入波蘭領空，稍後飛彈又折回烏克蘭境內，沒有對波蘭造成危害。

《法新社》報導，波蘭共和國軍總參謀長庫庫拉（Wieslaw Kukula）對媒體表示：「所有情報都指出，一枚俄羅斯飛彈進入了波蘭領空，後來又離開了我們的領空。」

俄羅斯這波大規模飛彈攻擊導致烏克蘭共計逾百人死傷，這是俄烏戰爭中最大規模的空襲之一。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍早於社群媒體X平台發文指出：「俄羅斯幾乎動用了軍械庫中的所有類型武器，例如匕首飛彈（Kinzhal）、S-300飛彈、巡弋飛彈以及無人機。」

澤倫斯基敦促國際社會做出回應，並呼籲聯合國安理會召開緊急會議，美英等安理會成員今天嚴厲譴責俄羅斯。英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）表示，英國將運送約200枚防空飛彈援助烏克蘭。（編輯：沈培華）