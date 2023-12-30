英國一艘軍艦今天抵達蓋亞那外海，使得蓋亞那和委內瑞拉因領土爭端陷入緊張局勢進一步升溫。委內瑞拉已展開大型軍事演習，因應所謂「令人無法接受的威脅」。
法新社報導，委內瑞拉和蓋亞那為了石油蘊藏豐富的艾瑟奎波（Essequibo）地區陷入領土爭端。這個地區約占蓋亞那2/3領土，但委內瑞拉長期以來聲索主權。
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）昨天下令5600多名軍人加入在蓋亞那邊境附近的「防禦」演習，回應英國派軍艦到蓋亞那以示支持這個前殖民地的舉動。
英國今天表示，委內瑞拉軍事演習「不具正當性，應該停止」。
英國派遣皇家海軍巡邏艦「特倫特號」（HMS Trent）到蓋亞那，「作為其在大西洋巡邏任務部署期間於這個區域一連串活動的一環」。
蓋亞那外交部不具名的消息人士證實英國軍艦今天「平安無事」抵達蓋亞那海域。
巴西與蓋亞那及委內瑞拉都接壤，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）勉強算是和平調解人，他今天要求雙方「克制並恢復對話」。
巴西政府在聲明中表達「關切」，並表示他們「認為應該避免藉由軍事示威聲援任何一方」。
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