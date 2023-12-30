加薩走廊南部大城甘尤尼斯居民表示，當地今天晚間遭到以色列戰車砲火和空中轟炸激烈襲擊；此前，據報在24小時內有近200人在以色列對哈瑪斯武裝分子的攻擊行動中身亡。
部分居民表示，槍砲聲顯示以色列軍隊與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）戰士在甘尤尼斯（Khan Younis）交戰。根據醫護人員及巴勒斯坦記者說法，以方戰機也在加薩走廊中部紐瑟拉特難民營（Nuseirat camp）發動一系列空襲。
路透社報導，以軍本月初拿下甘尤尼斯若干區域，隨後便持續轟炸這座城市，為後續進一步深入甘尤尼斯做準備。
以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）表示，以軍即將抵達哈瑪斯指揮中心和軍火庫。以軍也表示已摧毀加薩哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）位於加薩市其中一處住所地下室裡的地道設施。
哈瑪斯武裝分子10月7日突襲以色列城鎮，殺害逾1200人，並將240人扣為人質，以軍在尋求殲滅這個伊斯蘭主義武裝分子的戰爭中，將加薩走廊多數地區夷為平地。
加薩近230萬人幾乎都曾逃離家園至少一次，許多人現在又準備再次動身逃命，往往已經只能在臨時搭起的帳棚中避難，或窩在防水帆布底下和露天野地的塑膠墊上。
加薩衛生當局指出，在24小時內，有187人證實遭以色列襲擊而亡，總計共有2萬1507人喪命，相當於加薩人口的1%，而在被摧毀的街區瓦礫堆下，恐怕還埋葬著數以千計具遺體。
另一方面，衛生官員和記者同行指出，在以色列對紐瑟拉特難民營的空襲中，當地一名替聖城電視台（Al-Quds TV）工作的巴勒斯坦記者和他的幾名家人在住處遇襲身亡。
根據巴勒斯坦政府媒體辦公室數據，這使得遭以色列攻擊罹難的巴勒斯坦新聞工作者人數來到106人。
保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）上週表示，這場戰爭頭10週造成的記者死亡人數為歷來最慘重，單一年度在同一個地點有最多記者遇害。
以色列先前曾表示不曾也絕對不會刻意鎖定記者，且以色列正在盡力避免造成平民死傷，但大量平民死亡數字攤在眼前，連以色列最堅定的盟友都表示憂心。
美國敦促以色列在接下來幾週內縮小戰事規模，並對哈瑪斯領導人採取有針對性的行動，然而截至目前為止，以色列並沒有照辦的跡象。
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