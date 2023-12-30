【時報記者王逸芯台北報導】愛奇藝公布台灣站2023年度最受歡迎劇集榜單及最具影響力演員，陸劇《歸路》拿下年度劇王。根據愛奇藝統計，2023年愛奇藝上線超過250部戲劇及綜藝節目，其中獨家內容數相比去年成長七成，綜觀2023綜合劇集榜單，精品陸劇及台劇仍是台灣消費者最愛。

愛奇藝統計指出，陸劇《歸路》從播出前就備受期待，即便劇集播畢，仍持續不斷吸引新用戶觀看，可說是熱播了整整一年，成為2023年度劇王實至名歸，而年末才開播的《以愛為營》則是一播出就成為爆款，播出短短一個月就殺入年度榜單，空降人氣劇集第二名，至於古裝劇《雲之羽》也獲得亮眼成績，成為熱播劇集第三名。

2023年愛奇藝上線超過250部戲劇及綜藝節目，其中獨家內容數相比去年成長七成，綜觀2023綜合劇集榜單，精品陸劇及台劇仍最受台灣觀眾喜愛，且十部中高達七部為愛奇藝原創劇集，包含兩部原創台劇《不良執念清除師》及《第9節課》，而台灣用戶的喜好也變得更加多元，題材上不再是愛情劇、古裝劇獨佔鰲頭，像是武俠江湖類型的《蓮花樓》、青少年奇幻冒險《不良執念清除師》以及時裝陸劇《以愛為營》、《去有風的地方》、《向風而行》也都在播出後收穫口碑好評及流量，成為台灣用戶最喜愛的劇集前十名，其中，王鶴棣主演的《以愛為營》更刷新單日觀看人次的最高紀錄，與他去年主演的《蒼蘭訣》最高峰值相比成長兩倍。

除了人氣劇集榜單外，愛奇藝今年也首度公布台灣站最具影響力男女演員榜單，統計今年開播劇集平均流量，由王鶴棣及白鹿分別拿下男女演員第一，除了兩人主演的爆款劇《以愛為營》外，白鹿主演的《寧安如夢》也創下亮眼成績，成為最具影響力的男女演員，而其他幾部人氣劇集的主演CP，包含《歸路》井柏然、譚松韻、《去有風的地方》劉亦菲、李現及《長風渡》白敬亭、宋軼也成雙進入前五名榜單，其中，僅成毅憑藉著《蓮花樓》出色的表現，單槍匹馬殺進競爭激烈的男演員榜單，一舉拿下台灣站最具影響力男演員第二名。

除了招牌原創節目外，愛奇藝今年也擴大投資韓綜及陸綜，尤其是韓綜節目數量更是增量四成，男團選秀《BOYS PLANET》及獨家播出的慢綜藝《種豆得豆》分別為最具人氣綜藝榜第二及第三。同為競演類型的《街頭女戰士2》以及爆笑綜藝《Biong Biong地球娛樂室2》也都受到觀眾的喜愛。