【時報-台北電】台股在周五(29日)亮麗封關後，下周進入2024年第一周，下周一(1日)為元旦假期，全周只有四個交易日，市場走勢變化惟美股是瞻。下周開始公布12月營收也為市場關注重點，台積電(2330)在第二周1月10日公布營收以及第三周18日召開法說會勢必牽動市場多空神經。

下周2024年開局，預料台股維持高檔，只是上攻萬八仍需補量，美元也是重要觀望重點。

周五(29日)美股多頭上攻受阻，主要指數皆收低；美股三大指數仍創下連續第九周上漲的佳績，2023年四大指數全數大漲。

台股方面，2023年也在人工智慧(AI)熱潮推動集中市場大漲創歷年第二高。

下周2024年第一周，只有1月2日至5日共四個交易日，因此全周整體量能可能比上周縮減，較不利於指數強攻。

2024年開始首周，有部分上市櫃公司公布2023年12月營收，因逢季底，營收表現應不會有大幅成長空間；下周也沒有指標公司舉行法說會。

台積電將在1月10日公布2323年12月營收，因10月出貨蘋果（Apple）衝高，2023年第四季營收有機會優於預期，但12月營收預估比11月續降，月減幅度估一成之上。

另外，AI族群業績也受到關注，緯創(3231)隨著伺服器缺料改善、整體AI伺服器表現逐步放量，有利12月營收比11月成長。廣達(2382)12月營收有撐，但兩家公司都可能持續年減的態勢。

台灣在1月13日(周六)舉行總統大選，上市櫃公司的法說大戲，也將在1月18日由台積公司揭開序幕。

另外，1月25日有歐洲央行會議，預料將維持利率不變。日本央行1月23日召開會議，預估BOJ將緩步微調YCC，可能調整實際購債金額或目標。

最重要的央行會議，無疑是美國聯準會2024年2月1日之會議，先前利率已連三凍，FED並暗示2024年至少降息三次，因此2024年2月的會議紀錄將是重中之重。

美國聯準會12月13日公布FOMC會議結果，一如市場預期，連續第三度按兵不動。但點陣圖顯示，超過一半以上的FOMC成員預期2024年將至少降息3次，每次1碼，這是決策者們自2021年3月以來，首次預測不會再進一步升息。也帶動美股本月延續10月底以來的漲勢至年底。

台股周五(29日)2023年封關日，集中市場盤中衝上17945點，終場上漲20.44點，收在17930.81點，以今年最高點作收。台股2023年漲點達3793點，僅次於1989年。在2023年封關秀結束後，下周進入2024年第一周，台股待量增進一步挑戰萬八大關，目前多家機構法人看好，台股明年將挑戰18619點歷史紀錄。（編輯：沈培華）