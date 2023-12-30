首度超車日本的430萬台，大陸2023年將成全球最大汽車出口國，智慧手機兼家電大廠小米日前發表首款電動車SU7，顯見電動車被陸廠視為席捲全球汽車產業的最大著力點。但知名半導體分析師陸行之認為，小米SU7至少要賣到210萬元台幣才能賺錢，因此要觀察量產能力、量產時間及成本架構，但由智能駕駛與座艙各採輝達、高通晶片來看，顯示美中技術落差短期間難弭平。

小米投入百億、歷時千日，日前發表首款電動車SU7，外形神似特斯拉與保時捷的綜合體，董事長雷軍自豪表示超級引擎不僅自產自研，更是全球最高規格，包括採用 V8s超級電動馬達（HyperEngine），峰值轉速27200 rpm，低一階的V6、V6s轉速也有21000 rpm，零百加速僅2.78秒，更勝Model S與Taycan Turbo，且喊出售價不低於14.9萬元人民幣（約64.5萬元台幣）。

雖小米彰顯出想用技術實力，打進中高階汽車市場的企圖心，但陸行之卻直指創新度不足，機電馬達轉速目標21000-27200-35000rpm，1000~1200公里每次充電電池包，9100噸大壓鑄，目標全面超車Tesla及各大電動車廠的多種核心技術，接著要看其量產能力、量產時間，以及成本架構而定，但肯定要賣到7~8萬美元（約210~240萬元台幣）以上才能賺錢。

陸行之還認為，電動車手機化正在全面進行，淘汰賽會加速，可惜的是小米SU7的智能駕駛晶片還是用Nvidia、智能座艙晶片用高通的，顯見中美技術競爭的弱點還是存在。

此外，日經中文網、共同社等日媒報導，以2023年前11月中日汽車出口數據比較，中國汽車出口年增58％至441.2萬台，日本則是年增15％至399萬台，預計日本全年約430萬台，將是自2016年以來，日本首度痛失汽車銷量冠軍。

對大陸取代日本成為全球最大汽車出口國，報導並指，中國大陸目標以電動車轉型為助力，成為引領全球車市的「汽車強國」，除因歐美車廠制裁俄羅斯，讓陸系汽車銷俄數量大增，前10月年增7倍至73萬台，也搶進墨西哥，銷量年增71％至33萬台，之後還將伺機搶進美加等北美市場。

但專家提醒，大陸擴大汽車出口，預估2023外銷數量將翻倍成長至突破千萬台，恐導致產能過剩，尤其是低價電動車搶市造成的車價崩盤，近來如德法、義大利等國突然喊卡電動車購車補貼，土耳其也對亞洲電動車實施進口限制，就是一大警鐘。